阿翰獲走鐘獎哽咽！自爆不想演算命阿姨 殊榮獻給歐巴桑
網紅阿翰甫在金鐘獎以一人分飾多角的精彩開場影片，讓眾人耳目一新，他昨（29）日在走鐘獎同樣出色，以《九天玄女之天女散花》影片的算命阿姨獲得最大獎「年度最佳影片獎」，他在台上哽咽表示去年在走鐘獎紅毯時，被問到最不想演的角色就是算命阿姨，沒想到今年影片成為大人、小孩都喜歡的角色，迅速讓「降肉」成了全民口頭禪，讓他非常開心、感動，這個肯定比獲得走鐘獎更開心！
阿翰早年用手機自拍影片，模仿各種類型人物都栩栩如生，累積大量瀏覽次數，化身各國人士口音都難不倒他，極獲觀眾喜愛，如今已經擁有專業拍攝團隊支援，他今年除了以九天玄女搞笑影片獲得最大獎，還以親切的房東阿姨形象，獲得走鐘獎的「最佳戲劇獎」，收獲相當豐富，也一掃中元節廣告被抗議下架的陰霾。
阿翰今年個人YouTube頻道《阿翰po影片》一舉入圍走鐘獎9座獎項，成為入圍最多的創作者，他在熱門影片裡詮釋算命阿姨，化身為「九天玄女唯一指定姊妹」廖麗芳，邊吃爆米花邊算命的搞笑模樣，一上架就引發模仿潮，目前已經累積1,176萬瀏覽次數，甚至在萬聖節有不少小朋友扮成他的模樣，笑翻眾人。阿翰除了感謝團隊之外，也感謝粉絲力挺，「你們一路以來，從正妹看到老妹，我想要把這個獎獻給你們和我的經紀人、團隊，獻給台灣所有的歐巴桑！」