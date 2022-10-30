梨泰院踩踏「起因畫面」曝！人肉疊2層樓 萬人痛苦求救
首爾梨泰院（29）日舉辦大型萬聖節活動，結果現場爆發嚴重推擠意外，根據當地消防部門最新消息，事故已造成149人死亡、76人受到輕重傷。然而隨著事件發酵之後，許多事發當時的影片也陸續被上傳到網路，在推特就出現一則疑似為造成事故起因的畫面，在一條巷子裡擠滿人，全部人疊成一塊至將近兩層樓那麼高，萬人不斷高呼求救，現場一片狼籍。
從畫面中可以看到，事件發生時，一個小巷子內的人群全部擠成一塊，然而仔細看人群不是站著，而是都呈現趴著或者臥躺的狀態，最底下的人根本完全起不來，中段的人也因為互相卡住動彈不得，現場慘叫聲、求救的聲音不斷。
警消人員試圖從最下面卡住的人要拉起來，不過根本無計可施，上頭人群的重量實在太龐大。而人群的堆疊也相當可怕，往後一照逼近兩層樓之高，有人在2樓試圖要將人往上來，不過由於影片僅10秒，也無法得知牆上的人是否有救援成功。
而對於該次事件悲劇，南韓總統尹錫悅今（30）日發表全國緊急談話，他表示，接下來將會動員緊急醫療體系，全力支援傷者復原，同時也將盡快調查詳細事發原因，以防止類似事件再度發生，從30日起，直到事故現場完全排除障礙之前，全國進入哀悼期。（編輯：張嘉哲）