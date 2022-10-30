短底趨勢漸形成　台股短線有望隨美股反彈

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，蘋果於台灣時間27日晚間公布財報，雖然營收獲利報喜，但核心iPhone業務營收低於市場預期，蘋果股價震盪走低；事實上，全球手機銷售動能未如過往強勁已成趨勢，不過蘋果筆電銷售仍相當亮眼，且本季在新興市場的營收表現相對出色，也讓蘋果成為近期少數繳出亮眼財報的科技龍頭指標大廠；從台廠相關供應鏈來看，在蘋果新品上市的拉貨效應之下，挹注國內蘋概股營收報喜，甚至部分個股9月營收改寫歷史新高。
至於大盤走勢，孫傳恕分析，近期台股有望跟進美股反彈，除了美股股價出現彈升，本月以來美股四大指數全數收漲，重返月線之上，其中又以道瓊指數上漲逾11%最多，率先收復季線位置，在期中選舉即將登場之下，歷次10、11月美股往往能上演選舉行情，而台股近日個股也鮮少出現破底，電子金融傳產三大指數相繼回升至短天期均線之上，顯示近期利空多已反應，頗有短底形成態勢，預料待盤勢回穩後，有機會隨著美股展開本波反彈走勢。
針對下週展望，孫傳恕表示，美國聯準會FOMC會議將於11月2日展開，市場多認為升息3碼成定局，重點將聚焦未來聯準會對於資金緊縮的態度與步伐何時能放緩，另外下週亦將公布美國公布製造業指數、就業報告等，也將成為牽動市場投資情緒的重點指標，由於今年通膨居高不下，美股最大跌幅曾達24%，但期間美國每週連續請領失業金人數仍持續下降，顯示就業市場仍相當強健，給予聯準會強力緊縮的空間。
孫傳恕認為，外部環境愈逆風，台股產業出現需求強弱分歧，第四季選股宜透過評價選股策略，佈局中長期基本需求動能仍強勁的產業，包括伺服器、高速運算、資料中心、網通、電動車等，另外，半導體雖然短期受到美國晶片法案等影響而承壓，且面臨庫存去化問題，但因為指數已率先反應，反而值得於第四季逢低承接。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。