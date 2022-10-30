NBA／Curry砍31分無用！勇士延長賽被翻盤　意外輸黃蜂

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隨後在搶籃板時，Curry犯規讓對手站上罰球線，同時自己還領到第5犯，黃蜂方面兩罰一中，Curry隨後助攻給Poole命中三分追平比數，下一個進攻回合自己在切入取分，幫球隊取得領先。
黃蜂經驗上和對手有所差距，被反超後擋拆的處理上不夠理想，目送Draymond Green上籃，雖然Gordon Hayward靠著罰球止血，但之後勇士又再次利用擋拆取分，Green助攻Andrew Wiggins灌籃，勇士帶著4分領先進入讀秒時刻。
所幸喊出暫停後，黃蜂及時回穩，快速打出一個錯位回合，P.J. Washington在籃下硬吃Klay Thompson，讓球隊再度縮小到只剩2分差。下一回合Curry三分未能命中，Dennis Smith Jr.切入取分，將比分數追平。
進入到延長賽後，勇士還是用擅長的Curry和Green的擋拆合作取分，之後輪到Green和Poole配合再度得手，黃蜂這邊則是靠Washington和Jalen McDaniels咬住比數。
接著，黃蜂眾將越打越來勁，McDaniels投進空檔三分球，Smith上籃取分，主場軍領先來到5分，勇士反撲無力，Green犯滿畢業，比賽勝負也就此底定。
黃蜂前鋒Washington表現出色，全場攻下31分7 籃板，Hayward斬獲23分；勇士方面則以Curry的31分11籃板6助攻最佳，Poole拿到24分。