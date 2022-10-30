梨泰院女孩卡死！「整張臉慘白」10秒片曝 警猛拉救不出
首爾梨泰院（29）日舉辦大型萬聖節活動，結果現場爆發嚴重推擠意外，根據目前最新消息，事故已經造成151人死亡、82人受到輕重傷，消息震撼全球。然而就有當時事發在樓上的民眾拍下事發當下，有一名女子被卡死在上百人的人群當中，臉色已經慘白，但警消到場救援卻因為人群重量太重，根本無法救援，狀況相當危急。
根據推特其中一段事故現場影片，目測大約在前端就有上百人在巷弄內動彈不得，從上面視角看，有的人完全被擠在牆壁上，許多人也都是呈現臥躺、跌倒的情形，而最前方已有女孩被壓在人群下無法呼吸，並且臉色完全發白。
三名警消聯合試圖拉出該名民眾，但是使出吃奶的力氣仍然無法救援，該女孩被壓到整張臉已變得死白無血色，雙手虛弱地不斷揮舞求救，也讓樓上的拍攝者相當驚慌的說「怎麼辦！」
而對於梨泰院踩踏事件，南韓網紅宋讚養也找到事發地點透露「簡單總結這次發生的事故，其實大活動人擠人多少都是正常的，至於萬聖節活動本來就是外國人最多的，且梨泰院開得最大， 警察其實幾天前就有事先防備, 只是沒想到會有10萬人，這是當時事發的街景照片，去過韓國的人就知道韓國有很多斜坡，在梨泰院也是，就是因為這下坡路的關係大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇！」（編輯：張嘉哲）