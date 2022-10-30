梨泰院踩踏151死！「恐怖尖叫」畫面曝　醫護揭奪命主因

▲首爾梨泰院29日晚間發生嚴重的踩踏意外，截至目前南韓官方統計，已經有151人死亡，82人受到輕重傷。（圖/達志影像/美聯社）
▲首爾梨泰院29日晚間發生嚴重的踩踏意外，截至目前南韓官方統計，已經有151人死亡，82人受到輕重傷。（圖/達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-10-30 10:50:232022-10-30 11:22:43

首爾梨泰院29日晚間發生嚴重的踩踏意外，截至目前南韓官方統治，已經有151人死亡，82人受到輕重傷，消息震撼全球。而事發過後，除了有網友找到事發地點為「下坡路段」是肇事主因外，也有台灣醫護人員透露「現場不一定全部都是踩踏OHCA的，而是有可能站著因密度過大，活活被擠死」。

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在事發之後，開始陸續有許多現場的影片被上傳，有正面視角影片，許多人都被擠到貼在牆壁上，或者是呈現跌倒以及臥躺的姿勢，另外也有正在推擠的人潮中的視角，男男女女尖叫聲不斷，畫面夾雜許多人的痛苦表情，被擠到相當不舒服且臉色發白，相當恐怖。

而就有一名曾經參與過氣爆救援醫護網友在PTT貼文表示「踩踏事件的OHCA機轉是以壓力造成的窒息為主，基本上教科書上是說在每平方公尺9個人以上的場地，有更大的機率造成壓力窒息，意思就是你也不用去被踩了，光是人群擠壓的壓力，就會像巨人的大手一樣，把你擠到無法呼吸」。

醫護人員提到「這種狀況通常前後排不一定知道發生什麼事， 有可能後排以為前排在嗨，但前排已經在逃生被擋下來，最後造成群體混亂、水泄不通；此外，一個人跌倒引起的骨牌效應，會讓更多人相繼跌在地上，造成踩踏傷害，或是人體疊加造成爬不起來的窒息、骨折造成的內出血等，這種等級的救援難度非常高」。

▲梨泰院踩踏事件起因畫面，堆疊的人體填滿2層樓。（圖／翻攝自推特／@ha_hello__）
▲梨泰院踩踏事件起因畫面，堆疊的人體填滿2層樓，警消完全無法救援。（圖／翻攝自推特／@ha_hello__）
該醫護表示「台灣目前沒有發生過嚴重的踩踏事件，所以在祈福之餘能借鏡一下是很好的，目前踩踏事件也沒有什麼避難方法，不同於火災的房間生存，地震的掩體生存，踩踏事件用另外一個方法說，就是擠壓事件不管是站立平行造成的擠壓，跟跌倒造成的擠壓跟挫傷，都會責成壓力性窒息，所以說不一定全部都是踩踏OHCA的，而是有可能站著因為密度過大活活被擠死的」醫護人員呼籲「這種場合少去，如果去了記得逃生點便儘量靠近逃生處，行有餘力學一下CPR，在救援小組到來之前的十分鐘內，能多壓一個人就會少一個植物人或是腦死的悲劇」。（編輯：張嘉哲）

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