梨泰院頂樓目擊嚇壞！台女模「還原過程」：像災難片現場

▲台灣女模安琪目擊梨泰院踩踏意外現場，今日PO文報平安，也還原當時情形。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
▲台灣女模安琪目擊梨泰院踩踏意外現場，今日PO文報平安，也還原當時情形。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-30 11:05:48

南韓首爾梨泰院昨（29）日舉辦萬聖節大型活動，豈料卻發生嚴重踩踏意外，截至目前為止已有149人因事故死亡、150人受傷。對此，台灣女模安琪最近飛往南韓旅遊，她28日也PO出一系列在梨泰院參與萬聖節活動的照片、限時動態，讓不少粉絲擔心她隔日是否再度前往梨泰院，對此，她今日也PO文報平安，還原當時情形「真的很像災難片現場」。

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安琪28日晚間在IG發出一系列在梨泰院拍攝的限時動態，從畫面中可以看到，當時人潮就已經很多，整條街道滿滿都是人，她也在動態抱怨「我根本不用走，跟著殭屍各種鬼推著走就好」、「怕人擠人、不喜歡嗨、怕疫情的人不要來」。

▲女模安琪28日就到梨泰院參與萬聖活動，從畫面可以看到，當時人就很多。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
▲女模安琪28日就到梨泰院參與萬聖活動，從畫面可以看到，當時人就很多。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
她昨（29）日仍有到現場，在去現場之前也聽說人潮比昨晚更多，「人群恐懼症的要避開萬聖節週末來，聽說今天的人潮比昨晚我去還多」，不出所料，她一出地鐵發現超多人，「人潮比昨天多3倍，我們就想轉身回家了」，離開前因為忽然尿急，便擠進一間咖啡廳排隊上廁所，「結果頂樓往下看忽然直擊，好多人被抬出來在地上CPR，畫面很驚悚，真的很像災難片現場，我當時以為是餐廳一氧化碳，外洩之類的」。

▲安琪昨（29）日要去梨泰院前，就聽說人潮比前一晚還多。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
▲安琪昨（29）日要去梨泰院前，就聽說人潮比前一晚還多。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
她當下祈禱傷者不要再持續上升，「警察、救護車、消防車擠爆整個主幹道，還有很多不知道的韓國人，持續從地鐵塞滿要出來，我們只想盡快跟著路線離開現場」，走了幾公里網路終於開通，她才看到是發生什麼事，「真的太難過了，萬聖節是韓國人很重視的節日，發生這樣的事情真的很難過，祈禱傷者不要再持續上升」。

▲安琪報平安。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
▲▼安琪報平安。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
▲安琪報平安。（圖／翻攝自IG＠angelchiutw）
 
而對於梨泰院踩踏事件，南韓網紅宋讚養也找到事發地點透露「簡單總結這次發生的事故，其實大活動人擠人多少都是正常的，至於萬聖節活動本來就是外國人最多的，且梨泰院開得最大， 警察其實幾天前就有事先防備, 只是沒想到會有10萬人，這是當時事發的街景照片，去過韓國的人就知道韓國有很多斜坡，在梨泰院也是，就是因為這下坡路的關係大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇」。（編輯：郭佩蓉）

▲首爾梨泰院推擠死傷事件爆發後，現場將近千名警消醫護人員到場進行救助。（圖／美聯社／達志影像）
▲首爾梨泰院推擠死傷事件爆發後，現場將近千名警消醫護人員到場進行救助。（圖／美聯社／達志影像）


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