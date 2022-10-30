梨泰院頂樓目擊嚇壞！台女模「還原過程」：像災難片現場

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她昨（29）日仍有到現場，在去現場之前也聽說人潮比昨晚更多，「人群恐懼症的要避開萬聖節週末來，聽說今天的人潮比昨晚我去還多」，不出所料，她一出地鐵發現超多人，「人潮比昨天多3倍，我們就想轉身回家了」，離開前因為忽然尿急，便擠進一間咖啡廳排隊上廁所，「結果頂樓往下看忽然直擊，好多人被抬出來在地上CPR，畫面很驚悚，真的很像災難片現場，我當時以為是餐廳一氧化碳，外洩之類的」。
她當下祈禱傷者不要再持續上升，「警察、救護車、消防車擠爆整個主幹道，還有很多不知道的韓國人，持續從地鐵塞滿要出來，我們只想盡快跟著路線離開現場」，走了幾公里網路終於開通，她才看到是發生什麼事，「真的太難過了，萬聖節是韓國人很重視的節日，發生這樣的事情真的很難過，祈禱傷者不要再持續上升」。
而對於梨泰院踩踏事件，南韓網紅宋讚養也找到事發地點透露「簡單總結這次發生的事故，其實大活動人擠人多少都是正常的，至於萬聖節活動本來就是外國人最多的，且梨泰院開得最大， 警察其實幾天前就有事先防備, 只是沒想到會有10萬人，這是當時事發的街景照片，去過韓國的人就知道韓國有很多斜坡，在梨泰院也是，就是因為這下坡路的關係大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇」。（編輯：郭佩蓉）