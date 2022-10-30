踩踏傷亡不僅梨泰院！大型節慶「人踩人」世界各國有案例

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短短不到一個月前，印尼瑪琅市足球賽也在坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）因為球迷情緒激昂與警方動用催淚瓦斯，引發局勢不可收拾釀成至少174人死亡、180人受傷的體育場災難，當時大量傷者因受催淚瓦斯影響，受害者皆出現痛苦不堪、呼吸急促和缺氧等情形。
去年知名饒舌歌手崔維斯（Travis Scott）主辦的「Astroworld Festival」音樂節活動期間也發生踩踏事故，導致8人不幸身亡，數十人受傷；而鄰近地區當中，香港也曾經在1993年元旦凌晨發生類似事件，當時中環蘭桂坊外的街道上，人們為了慶祝新年有人噴射香檳等飲料、有人撒彩帶，導致路面相當濕滑，跌倒的人群發生骨牌效應互相堆疊，而受困人牆內的人數最少有150至200人，最後導致21人死、63人傷，警方此後多在大型慶祝活動時實施人流管制，地鐵也在新年時不關閉營運。
今年五月非洲國家奈及利亞也發生因未發放物資而導致的踩踏事件，已知至少31人死亡，而且傷亡者多數是兒童。教堂當時正在為當地貧民發放食物和禮物，現場情況突然失控，事發時人群瘋狂從狹窄的大門湧入，從而引發這起踩踏事件。
至於近年來規模最大的踩踏死傷事件，是在2015年9月24日位於沙烏地阿拉伯穆斯林聖城麥加（Mecca）兩大群朝聖客為參加「擲石驅魔」（Ramy al-Jamarat）儀式而同時抵達麥加市郊米納（Mina）的十字路口時，準備登上賈馬拉特橋因推擠造成慘劇。當局稱當時有200萬名朝聖者參與活動，並造成至少769人死亡、934人受傷，不過外媒統計超過兩千人因此死亡，這也是近25年來「朝覲」（hajj）活動最嚴重意外事故。
另一宗大規模踩踏事件則是在柬埔寨首都金邊，2010年11月的柬埔寨送水節最後一天，來自全國將近300萬人湧向首都金邊，當時觀眾們全數齊聚鑽石島觀看在王宮前的洞里薩河龍舟大賽與音樂會，但過多人群爭相穿越連接該島的橋導致嚴重晃動，牆上大批民眾開始暈眩、起鬨導致恐慌與爭相推擠，最後至少有350人被踩踏或因窒息而死。