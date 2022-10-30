高端補件恐選後才公布　蔣萬安批：一點都不意外

衛福部日前要求高端補件疫苗保護效益報告，衛福部長薛瑞元日前證實已補件完成，但審查結果恐需選後才會出爐。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（30）日受訪直言，他一點都不覺得意外，這是民進黨一貫作法。
高端疫苗爭議不斷，衛福部日前要求高端必須於10月底前完成疫苗保護效益報告補件，否則恐將廢止EUA（緊急使用授權）。不過，薛瑞元日前證實，10月28日已收到高端補件資料，將視資料完整性安排召開委員會時間，但仍引發在野黨立委質疑，政府護航高端憂影響選情，導致衛福部恐拖至選後才公布。
蔣萬安今受訪反問，「大家覺得意外嗎？我是一點都不覺得意外」，這就是民進黨一貫操作手法，其實大家也會質疑這樣的劇本，是在總統府或陳時中、薛瑞元百日密會所拍板。
此外，針對陳時中點名蔣萬安、黃珊珊與柯文哲三人，現在戰略就是要把假的打成真的。蔣萬安痛批，陳時中現在應去問問打高端民眾現在心情，就會知道真正評價。
蔣萬安強調，陳時中讓台灣缺疫苗、快篩，採購沒經過第三期臨床試驗的高端疫苗，也不遵照保密協議例外規定，公開相關疫苗採購資訊，讓國人知道並攤在陽光下，「陳時中說被抹黑，但其實不是，真正抹黑的是他自己，不要有嘴說別人沒嘴說自己。」