北捷妙麗萬聖節曬「E級深溝」扮緋紅女巫！視線往下更猛
IG追蹤數超過52萬人的26歲網美徐恩（漢娜，Hannah），擁有甜美臉蛋、E級火辣身材，在2020年萬聖節扮妙麗搭捷運，被網友封為「成人版妙麗」、「北捷妙麗」；而今年萬聖節，她曬出E級深溝扮演「緋紅女巫」，更和當年一樣搭乘捷運，也讓粉絲大讚「美翻了啦」、「可惡，我居然沒有搭這班車」。
徐恩昨（29）日在IG發文，扮演超辣「緋紅女巫」，從照片可以看到，她穿著超低胸U領連身開高衩背心，曬出E級深溝、神秘三角洲和火辣腿根，在捷運站位上抓著扶手，閉目養神，看起來似乎很疲倦，她也在文內表示「用盡魔法的緋紅女巫要回家了」。
此外，她也在限時動態PO出全身照，只見她露出白皙長腿，一旁友人還將她胸前衣服往下拉，深邃事業線一覽無遺，她則吐出舌頭對鏡頭擺出可愛表情，也向身旁女性友人道謝「在我心情最低潮時這樣有個人，我很謝謝妳沒有嫌棄我」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言大讚，「美翻惹啦」、「太棒了，可惡，我居然沒有搭這班車」、「辛苦囉！美麗的緋紅女巫，即便累了，還是如此美麗動人，好好休息」、「住台北真好，搭捷運都有這麼美的風景」、「好辣」、「要噴鼻血了」、「超性感」、「好看」。（編輯：郭佩蓉）