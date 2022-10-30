我回來了！聰明橘貓「用臉按門鈴」 沒人應門還再按一次

▲聰明橘貓想回家會用臉按門鈴，沒人應門還再按一次：「我回來了！」。（圖／Youtube： Patrick Dougherty）
▲聰明橘貓想回家會用臉按門鈴，沒人應門還再按一次：「我回來了！」。（圖／Youtube： Patrick Dougherty）

編輯中心/綜合報導

2022-10-30 13:44:34

貓咪不是不聰明，只看牠想不想展現！橘貓「Bruno」是一隻胖呼呼的聰明男孩，牠時常會自己出門閒晃，礙於沒有靈活的五根手指頭，進、出門還需人類協助，於是牠想出一個方法，每次玩回來要進門，不再只會在門口傻傻叫喚，而是敢用臉頰按壓門鈴，催促奴才來開門。

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▲橘貓Bruno學會用臉按門鈴。（圖／Youtube： Patrick Dougherty）
▲橘貓Bruno學會用臉按門鈴。（圖／Youtube： Patrick Dougherty）
影片上傳於2013年，畫面中能看到Bruno做在玻璃門前看向室內，透露想進屋的渴望，普通貓咪可能會叫個幾聲便躺在原地等待，但我們的Bruno不坐以待斃，馬上用臉頰在門鈴上蹭了蹭，按響門鈴提醒飼主開門，見屋內沒有動靜，Bruno不耐煩的又按了幾次，見人類前來開門才停下。

▲Bruno按完門鈴便開始觀察屋內情形。（圖／Youtube： Patrick Dougherty）
▲Bruno按完門鈴便開始觀察屋內情形。（圖／Youtube： Patrick Dougherty）
飼主表示，Bruno即便知道如何用門鈴控制人類，可牠很清楚這會吵到飼主，所以牠通常只在人們醒著的時候這樣做，所以他們從來沒有在凌晨四點時聽到門鈴響起，是隻聰明又善解人意的貓。

網友回覆「多麼聰明的胖橘貓啊！這些聰明的貓是多麼令人驚訝」、「我喜歡牠用臉代替爪子按鈴的樣子！」、「布魯諾懂得通過電鈴讓人類做出牠需要的反應。這和『巴夫洛夫的狗』一樣，『Brunos Humans』將成為進行這種心理操作常的代名詞。幹得好Bruno！」、「當我還是個孩子的時候，我們有一隻貓，也會在每天早上5點按門鈴回來」。 （編輯：李惠婷） 


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