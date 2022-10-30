中市公務員「情蒐」對手　再傳里幹事下班當競選團隊

台中市議員林祈烽前幾日驚爆盧市府派官員當「情蒐」，監控對手市長候選人蔡其昌的選舉場子後，再接獲公所里幹事投訴，指下班時間後，常接到長官指示，要幫盧市長宣傳政績，讓他們下班後還要忙市長的「選務工作」。林祈烽批評盧秀燕公私不分、行政不中立，不但濫用基層公務人力，簡直把里幹事當成她的競選工作人員，他要求盧秀燕要適可而止，放過這些基層公務員吧。

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林祈烽說，自 Covid-19 新冠肺炎疫情爆發以來，區公所的里幹事就忙得不可開交，除了例行的公事要處理，還要送防疫包、幫忙打關懷電話，有時還得充當司機載送衛生所的醫護人員到偏鄉或獨居老人家中，幫民眾施打疫苗；快打站開設時，甚至還要去當工作人員，處理行政事務，發放市長文宣政績，搞得大家都無法好好休息。

林祈烽表示，他接獲投訴，有市府長官在下班時間要求里幹事們要多幫市長宣傳政績，透過 LINE 群組或臉書張貼市長的施政績效，大家雖然不滿，也不得不照做，因長官也在相關群組內，有時也會到臉書去查看；還有人自嘲，勞工在下班後接獲長官指示命令，還可以申請加班費，但他們下班後幫市長宣揚政績，有加班費可以領嗎？

基層公務員指出，長官要他們去對方的選舉造勢場子，就是要記錄地方有哪些里長和重要人士去現場，還有上台演講的人都講了哪些事，第一時間就要詳細的向主管回報。

林祈烽痛批，盧市府多次被抓包公器私用、公私不分，是違反行政中立的前科累犯，現在又把區公所的里幹事當成盧秀燕競選連任的工作人員，難道整個市政府都是盧秀燕的地下競選總部嗎？如此濫用基層公務人力，只顧自己的連任選舉，難道這是盧所說乾淨正面的選舉作風嗎？