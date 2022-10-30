19名外國人魂斷梨泰院！尹錫悅親上火線防世越號事件重演

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首爾市龍山區消防署負責人崔成範指出，該事件截至30日上午9點為止共有151人死亡、82人受傷，死者中包括19名外籍人士，分別來自中國、挪威、斯里蘭卡、伊朗及烏茲別克等國，《韓聯社》報導提到其中並無美國或日本籍死者，我國外交部亦稱本次不幸事件死傷人士中，暫無台灣籍遊客、留學生或僑民。另外，死者中有97名女性、54名男性，大多數都是29歲以下的年輕族群，目前尚未得知死者是否包括未成年人。
韓國國務總理韓惪洙稍早亦宣布，直至當地時間11月5日24時（台灣時間23時）為止，全國「非緊急活動」將全部延後舉行，並把安全視為第一要務；首爾龍山區將指定為「特別災難區」，除了與上述外籍死傷相關各國使館合作外，政府有關部門也將啟動支援喪葬事宜小組，全力進行災後修復與撫卹作業。
梨泰院這起大規模傷亡事件是自2014年世越號渡輪沉沒、造成多半是高中生的300餘人死亡以來，傷亡最慘重的災難事件。時任總統的朴槿惠在事發超過7個小時後才露面成為當時各界不解的謎團，後來才爆出原來是閨密「崔順時干政」，最終導致其被彈劾下台後鋃鐺入獄，應驗了韓國政壇「青瓦台魔咒」。
尹錫悅在第一時間親上火線要求盡快調查詳細事發原因，防止類似事件再度發生的態度也令韓國輿論聯想起他選前迷信、將辦公地點搬遷離青瓦臺等事蹟，同時對於政府為何無法杜絕此類社會安全事件的輿論也正在發酵。