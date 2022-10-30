19名外國人魂斷梨泰院！尹錫悅親上火線防世越號事件重演

▲在首爾梨泰院於萬聖夜爆發大規模踩踏死傷事件後，韓國總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期並親自到場視察。（圖／美聯社／達志影像）
▲在首爾梨泰院於萬聖夜爆發大規模踩踏死傷事件後，韓國總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期並親自到場視察。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-30 11:54:34

首爾梨泰院於29日晚間發生的大規模推擠事件釀成151人死亡，82人受傷，傷亡合計233人。韓國總統尹錫悅當晚立即召開緊急會議並於30日上午發表全國談話，在宣布進入哀悼期後即前往現場視察；當局指出死者中有19名外籍人士，韓國國務總理韓惪洙則在後續的記者會上宣布將梨泰院所在的首爾龍山區指定為「特別災難區」，全國哀悼期則將持續至當地時間11月5日24時。

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尹錫悅先是宣布政府機關降半旗、全國進入哀悼期後，便強調「這種悲劇與災難不應該發生」，並稱政府將以傷者的康復和其他後續處理措施為最優先事項，同時協助辦理喪事，並動員急救醫療人員治療傷患，接著便前往位於韓國首爾市龍山區的梨泰院進行視察。

首爾市龍山區消防署負責人崔成範指出，該事件截至30日上午9點為止共有151人死亡、82人受傷，死者中包括19名外籍人士，分別來自中國、挪威、斯里蘭卡、伊朗及烏茲別克等國，《韓聯社》報導提到其中並無美國或日本籍死者，我國外交部亦稱本次不幸事件死傷人士中，暫無台灣籍遊客、留學生或僑民。另外，死者中有97名女性、54名男性，大多數都是29歲以下的年輕族群，目前尚未得知死者是否包括未成年人。

韓國國務總理韓惪洙稍早亦宣布，直至當地時間11月5日24時（台灣時間23時）為止，全國「非緊急活動」將全部延後舉行，並把安全視為第一要務；首爾龍山區將指定為「特別災難區」，除了與上述外籍死傷相關各國使館合作外，政府有關部門也將啟動支援喪葬事宜小組，全力進行災後修復與撫卹作業。

▲在首爾梨泰院於萬聖夜爆發大規模踩踏死傷事件後，韓國總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期並親自到場視察。（圖／美聯社／達志影像）
▲在首爾梨泰院於萬聖夜爆發大規模踩踏死傷事件後，韓國總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期並親自到場視察。（圖／美聯社／達志影像）
梨泰院這起大規模傷亡事件是自2014年世越號渡輪沉沒、造成多半是高中生的300餘人死亡以來，傷亡最慘重的災難事件。時任總統的朴槿惠在事發超過7個小時後才露面成為當時各界不解的謎團，後來才爆出原來是閨密「崔順時干政」，最終導致其被彈劾下台後鋃鐺入獄，應驗了韓國政壇「青瓦台魔咒」。

▲韓國的首爾梨泰院在萬聖節晚上發生大規模推擠死傷事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國的首爾梨泰院在萬聖節晚上發生大規模推擠死傷事件。（圖／美聯社／達志影像）
尹錫悅在第一時間親上火線要求盡快調查詳細事發原因，防止類似事件再度發生的態度也令韓國輿論聯想起他選前迷信、將辦公地點搬遷離青瓦臺等事蹟，同時對於政府為何無法杜絕此類社會安全事件的輿論也正在發酵。
 

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