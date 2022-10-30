梨泰院踩踏為何死傷慘重？急診醫：像活活被枕頭「悶死」
南韓首爾梨泰院昨(29)日舉辦萬聖節派對，現場有超過10萬人聚集，卻不幸釀成重大的意外，根據外電新聞，截至目前為止已經有151人死亡，82人受傷，詳細死傷人數還有待釐清。針對這次悲劇事件，國內急診科醫生陳志金在FB「Icu醫生陳志金」上貼文指出，比較矮小的人在人擠人的狀況下，「口鼻」就會被推擠到前一個人的背後，這情況就像「活活被枕頭悶死一樣」！
陳志金表示，人群在狹窄的巷弄裡用「人擠人」已經無法形容，而是「卡死」、完全動彈不得，其中比較比較矮小的人「口鼻」就會被推擠到前一個人的背後，這樣的狀況就像活活被枕頭「悶死」一樣。人緊貼著人，胸腹被嚴重擠壓，「通氣量」減少就釀意外。
陳志金提到，如果在這樣的大型群組裡不幸跌倒，就像被「掩埋」在人海中一樣，「口鼻」被阻塞，空氣無法吸入。被人群「堆疊」好幾層的狀況下，在下面的人，即使「口鼻」沒被塞住，胸腹就根本無法起伏，很快會造成二氧化碳蓄積而昏迷，甚至因窒息缺氧死亡。他提醒：「大型活動的人潮管控、疏散問題值得我們所有人好好重視，才不會樂極生悲。」要參加大型聚會的民眾，一定要多多注意自身的安全，同時，想要帶小孩參加的父母，更要審慎考量。
此文一發，網友也同步分享的參加大型活動的人擠人經驗：「真的會呼吸困難，有一次去跨年擠到真的不行，超難受！」、「參加過台北燈會，哈比人的我第一次有呼吸困難及焦慮之感。從此不再去前胸貼後背的場合。」，還有身材嬌小的網友說參加跨年，被人群擠到腳離地騰空，吸不到空氣，所幸沒跌坐地上，否則後過不堪設想。還有因為路跑比賽，在前方的跑者不慎被絆倒，被後面的人踩過身體、後腦勺，最後還因腦震盪住院。