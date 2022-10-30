奈格颱風隔山打牛！沒警報也要防災 今晚起豪雨炸36小時
輕度颱風「奈格」今（30）日上午中心逐漸脫離呂宋島進入南海，根據最新路徑預估顯示，今明兩天奈格颱風會緩慢北轉，預期週二（11/1）移動到東沙島附近海面後，會逐漸轉向西遠離，對台灣陸地直接威脅大大降低，中央氣象局預估，若依照目前路徑研判，奈格颱風發布海上颱風警報機率很低，但民眾千萬不可掉以輕心，因為今晚開始到週二（11/1）受到奈格颱風外圍環流及東北季風增強產生交互作用影響加劇，降雨範圍擴大且雨勢轉強，北部、東半部地區及恆春半島有局部大雨或豪雨，尤其今晚到週一（10/31）整天、共36小時內雨彈狂炸，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區可能有豪雨以上等級的強降雨發生，請民眾千萬不可掉以輕心。
從週六（10/29）凌晨到今日上午11時30分為止，累積雨量最多的地方都在宜蘭，包括宜蘭南澳鄉西帽山的629.5毫米，宜蘭大同鄉清水也有579毫米。氣象局指出，目前的降雨主要是東北季風帶來的迎風面降雨，不過今晚開始奈格颱風外圍環流與東北季風增強產生的交互作用會越來越明顯，且會一直持續影響到週二，最強的降雨時間會從今晚持續到週一一整天，不只北部、東半部地區及恆春半島有陣雨並有局部大雨或豪雨發生機率，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部豪雨或豪雨以上等級的強降雨，中南部地區也有局部短暫陣雨，整體而言天氣相當的不穩定，請民眾要特別留意。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，從昨日到目前為止，宜蘭累積雨量已經突破600毫米，「共伴效應已經悄悄開始了」，不必等到今晚迎風面的北部、東北部都要特別注意強降雨釀災。
氣象局今日上午持續發布豪雨特報，今日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率，新北市山區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。超大豪雨警戒區包括：宜蘭縣山區；豪雨警戒區：新北市山區；大雨警戒區：基隆北海岸、臺北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣
氣象局表示，預期週三（11/2）奈格颱風逐漸轉向西移動遠離後，各地降雨情況才會稍微趨緩，不過仍持續受到東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部大雨，其他地區為多雲。直到週四（11/3）東北季風減弱，各地雨勢才會逐漸趨緩。不過下半週又有另一波東北季風再增強，整體而言北部、東半部地區未來一週天氣都不穩定。
另外，受到東北季風影響，未來一週北台灣氣溫偏涼，低溫預估僅攝氏19到22度，高溫約攝氏22到25度，其他地區低溫攝氏21到23度，高溫約攝氏26到30度。