韓國梨泰院踩踏破百死 柯文哲：我對大巨蛋逃生有信心
韓國首爾市龍山區梨泰院昨日晚間舉行萬聖節慶祝活動時，不幸發生重大推擠踩踏意外，已知至少造成151人罹難。梨泰院踩踏意外也讓大型公共設施的逃生安全引發關注。台北市長柯文哲今（30）日受訪表示，他對大巨蛋的逃生有信心，但是別人他就不知道。
台灣民眾黨主席柯文哲今日前往宜蘭為民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠及黨籍議員候選人輔選，媒體詢問韓國梨泰院發生事情，會不會擔心大巨蛋逃脫問題？柯文哲表示，大型場館像台北藝術中心，裡面有三個廳，市府花了半年時間在做壓力測試，一開始先開停車場，再開外面平面，三個場館開一個一個，再兩個各開一次，最後才三個一起開，大概花了半年。
柯文哲指出，大巨蛋本來的計劃是要核給他使用執照之前，他要先交給市府試營運計畫，試營運計畫就要求逐步加壓，所以一開始好像一年前，說開幕第一戰要打大聯盟，當場就被他否決掉，一開始絕對不可以做最大規模，一定要壓力測試，一步一步上來，這個標準SOP。
媒體問對大巨蛋的逃生有信心嗎？柯文哲說，「有啦，大巨蛋我是有信心，別人我就不知道。」
媒體詢問，美麗島電子報董事長吳子有個官司，希望請他出庭作證，柯文哲答覆說，如果被法院傳，當然一定要去，就尊重法律。