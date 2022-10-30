台中巨蛋4度流標　議員候選人：市府不應再推託

因疫情而睽違兩年的台中爵士音樂季及搖滾台中終於在前陣子再度重返，市議員候選人何昆霖批台中巨蛋工程「連 4 度」流標延宕太久，台中缺乏音樂展演空間，國際重量級歌手全台演唱會，台中場地竟最小，貽笑國際。

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何昆霖表示，台中文化音樂活動活潑元素，許多國外藝文表演也陸續來台舉行，以「歌劇魅影」以及「 Time to Say Goodbye 」兩首名曲聞名國際的英國女歌手莎拉布萊曼，就將於年底來台開演唱會，選定台北、台中、高雄、屏東等地舉辦四場演唱會，他發現，台中由於至今巨蛋 4 度流標，竟只能讓這位國際巨星委身在場地最小的中山堂舉行演唱會，實在有失第二大城的身分，貽笑國際。

何昆霖提到，莎拉布萊曼是他大學時期的偶像，也曾參加 18 年前她在林口舉辦演唱會，可以說是他音樂鑑賞的啟蒙者。然而過了那麼久，這類國際重量級歌手來到台中，還是沒有像樣的音樂表演場地可以選擇，從這次的演唱會安排，更可以看出台中迫切需要巨蛋，相較於高雄場巨蛋容納 1 萬 5 千人，台北場小巨蛋容納 1 萬 1 千人，甚至連非六都的屏東縣立田徑場戶外演出場，也可容納 6500 席，獨獨台中場選擇了只能容納 1,581 人的中山堂。

他感嘆，這對莎拉布萊曼的粉絲及臺中市民來說，完全是無法置信的場地選擇！國際巨星來台中居然只能在中山堂演出？

何昆霖說，台中巨蛋早在林佳龍時期就已規劃，然而盧市府上任後變更場址重新規劃、又歷經抄襲風波，讓台中巨蛋又往後延宕，現在好不容易準備興建工程招標，但卻又從 111 年 6 月 29 號第 1 次招標起，一路流標 4 次，現正舉辦第五次招標，恐怕也是凶多吉少。