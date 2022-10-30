梨泰院地形最像台灣「這裡」！網友：塞10萬人很難不出事
韓國首爾市梨泰院昨（29）日發生萬聖節踩街推擠事件，最新數據顯示釀成151人死亡、82人輕重傷悲劇。梨泰院不僅是韓國當地人最愛去的夜生活集散地，也因為當地鄰近許多外國大使館，又和美軍龍山基地很接近，充滿異國風味的餐廳相當多，部落客「韓國旅遊達人」表示，梨泰院就是一個充滿異國風味及餐廳的地方，也有很多酒吧、club，「在當地，想吃道地的泰國餐就一定要去梨泰院。」而去過梨泰院的網友也分享，其實以梨泰院的地形來說，並不像台灣的西門町，反而比較像九份，「很像在台灣九份一口氣塞10萬人會怎樣！」
梨泰院是韓國首爾五大商圈之一，有網友在PPT上好奇發問：「梨泰院相當於台灣的哪裡？」原PO印象裡，梨泰院類似於台北市西門町。貼文一出吸引不少民間韓國達人跳出回應：「差不多就是西門町辦跨年活動的狀況」、「我認為比較像東區巷弄，但他們密度超高」、「天母」。不過最多鄉民認為，梨泰院其實最像新北市知名景點九份，「感覺像九份老街塞10萬人」、「地形像九份，定位不太像」、「把九份地形放到西門町位置」、「地形九份，人潮信義威秀！」可見當地過往人潮密集盛況。
部落客「韓國旅遊達人」表示，印象中的梨泰院是一個可以享受異國文化的地方，那裡有很多酒吧，club等，像是韓劇《梨泰院Class》取景地「Honey Night」甜夜酒館、可以一覽浪漫夜景的The Finest酒吧等，都很受當地人以及外國人歡迎。梨泰院也有很多外國人在那裏經營餐廳，超過40多個國家的餐廳的世界飲食街，「我有時想吃泰國餐的時候都會去梨泰院。」
根據《維基百科》顯示，梨泰院在萬麗朝鮮之役時為日軍駐紮地，由於很多日本軍人與當地人生下許多混血兒，因此該地原被稱為「異胎院」，後因避諱不雅稱呼，改為現名「梨泰院」。該地不僅有日軍駐紮地，梨泰院更靠近駐韓美軍龍山基地、還有首爾中央清真寺等，因此吸引許多外國人來此光顧。