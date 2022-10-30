陳時中稱「三人成虎」圍剿 蔣萬安：真正抹黑的是他自己
2022九合一大選11月26日登場，民進黨台北市長候選人陳時中受訪稱，國民黨台北市長候選人蔣萬安、無黨籍台北市長候選人與台北市長柯文哲3人現在策略是「三人成虎」，互相交叉掩護輪流攻擊他，把假的事打成真的。對此，蔣萬安今（30）日受訪反批陳時中，有嘴說別人、沒嘴說自己，真正抹黑他的是他自己。
陳時中日前受訪提到，藍白陣營現在用「三人成虎」策略，互相交叉掩護輪流向他發起攻擊，還將假的事情給打成真的。蔣萬安今受訪時反批，陳時中現在應去問問打高端民眾現在心情，就會知道真正評價。
蔣萬安強調，陳時中讓台灣缺疫苗、快篩，採購沒經過第三期臨床試驗的高端疫苗，也不遵照保密協議例外規定，公開相關疫苗採購資訊，讓國人知道並攤在陽光下，「陳時中說被抹黑，但其實不是，真正抹黑的是他自己，不要有嘴說別人沒嘴說自己。」
至於行政院長蘇貞昌日前指出，陳時中擔任衛福部長任內，讓育兒津貼翻倍。媒體追問，是否認為民進黨刻意作球給陳時中？蔣萬安則直言，蘇貞昌錯了，3+11沒有會議記錄、高端EUA審查過程還有阻擋民間採購疫苗，這些才是民眾對陳時中印象最深刻的事情。
蔣萬安說，陳時中對高端審查爭議，只用已離開衛福部來敷衍，如今還想把育兒津貼攬在自己身上當功勞，這就是標準的爭功諉過。