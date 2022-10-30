西屯西墩里自來水變黃　議員要求水公司找出問題

▲中市西墩里福科一街與福科二路附近大樓，近一自來水都呈現黃、黑色水質(圖／楊正中提供2022.10.30)

台中市西屯區西墩里福科一街與福科二路附近大樓住戶，近一年多來發現自來水都呈現黃、黑色水質，就算洗過水塔後不久，水質還是呈混濁狀。市議員楊正中與議員候選人楊大鋐邀集自來水公司人員及市府環保局官員到場採樣化驗，住戶表示，他們不是二等公民，要求水公司要趕快找出問題，改善水質黃黑化情況。

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楊正中說，服務處接獲住戶陳情，指西屯區黎明路以西、環中路以東的住宅大樓，自來水水質在近一年來快速惡化，從水龍頭流出來的水，都是灰灰黃黃的情況。嚴重一點的，甚至出現帶有類似鐵鏽物質的黑褐水，沉澱後有褐色細微物質黏附在容器上，顯然連瀘水器都無法過瀘阻擋；居民向管委會反映後，就算清洗過水塔，黃黑水質的情況仍不見改善，不知問題到底出在哪裡？

議員候選人楊大鋐表示，服務處一開始以為只是單一個案，沒想到其他大樓住戶也反映有同樣的情況，因此特別邀集水公司代表和環保局官員到場說明和採樣。而該地區周遭大樓住戶計有十多棟大樓都有住戶代表、管委會委員或管理公司幹部與會，西墩里長張長瑞也到場講述問題現況。

住戶指出，自從去年發生大停水自來水公司改抽地下水來補充後，社區的水質就出現狀況，從水龍頭流出的水就是咖啡色或黃褐色，洗過水塔不久，住戶洗自家水管，出來的水竟然仍像墨水一樣是黑色的，一直都沒有改善；洗水塔業者甚至跟他們說，這一區的水質都很糟，所以洗水塔要加價。

也有住戶反映，以前都沒有類似問題，從今年 8 月開始，水質就開始變糟，一直到現在都沒有改變，就算家中有加裝濾水器過濾，換下來的濾心竟然整個都是黑的，住戶都有將污水蒐集起來，要交給相關單化檢驗；住戶說，一開始以為這樣的水質是正常的，後來看到水色竟然變成深咖啡色的，像是生鏽水一樣，再檢驗蓄水池的不鏽鋼設備、蓋子，發現都有生鏽和腐蝕的問題，到底是什麼原因造成這樣的現象，大家都很擔心。

自來水公司股長李啟榮表示，這區域的水主要從廣福路的淨水場供出，水源主要來自德基水庫和鯉魚潭，再配送到住戶家中；去年缺水時，曾有抽取地下水撸加水源，但都有經過過濾處理流程，經檢驗合格才放流出場，水質保證都沒有問題，整個供水區由北往南，剛好到台灣大道交界為止，所以水源輸送末端就在這一區及逢甲和水湳經貿區這一邊。

李啟榮推測，因大樓住戶的進水管孔徑較透天戶大，加上又是供水末端區域，有些住戶疑慮的東西可能就會沈積在這裡，水公司會查明原因加以改善；另外，這區附近陸續有新開發的建案，新舊水管汰換過程中，水管管壁內因水擾動的原因，一些雜質可能就會被帶出來，剛好送到管線末端區域，這是初步推測的原因。