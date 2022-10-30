昆凌萬聖節扮《戴珍珠耳環的少女》太神！周董認輸：妳贏
萬聖節即將到來，許多人紛紛揪朋友一起玩萬聖變裝趴，就連亞洲天王周杰倫和妻子昆凌也不例外，夫妻倆今年以「藝術」為主題和友人一起玩變裝。周董扮英國塗鴉藝術家班克斯畫中的人物，昆凌則是扮成知名油畫《戴珍珠耳環的少女》，照片曝光以後，網友也紛紛驚呼「太像了」、「還原度超高」，就連周董也認輸「妳贏了」。
周杰倫和昆凌今年萬聖節和友人一起玩變裝趴，主題則和藝術相關。周董扮成英國塗鴉藝術家班克斯畫中的人物，無論是姿勢、服裝還是光影，都和原畫作一模一樣，就連花的配色都不馬虎，他也得意表示「哥連花都很講究好嗎」。
而昆凌則是在IG發出一張扮成維梅爾知名畫作《戴珍珠耳環的少女》的照片，只見她戴上金色假髮、藍色頭巾，妝髮、服裝和最重要的「白色系耳環」都和油畫非常相近，就連表情也詮釋得唯妙唯肖，超高還原度讓大批網友超驚豔。
貼文一出，就連藝人袁艾菲都忍不住留言「噢買尬超像欸」，昆凌笑回「萬聖節太認真」；而周董則在IG限時動態稱讚老婆「妳贏了」、「妳弄這樣，我們其他人怎麼辦」，網友也紛紛留言，「是頂級的藝術傑作了，Bravo」、「超像的」、「還原度太高了吧」、「這開掛了」、「一模一樣」、「超級美」。（編輯：郭佩蓉）