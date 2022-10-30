梨泰院踩踏為何傷亡慘重？醫：承受5到10人體重無法呼吸

▲首爾梨泰院爆發推擠踩踏事故目前已釀151人死亡，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲在臉書上解析高往低處的踩踏除了可能造成小腿骨、肋骨被踩骨折，連頭部都有可能會受傷，現場被壓在最底部的1~2層傷患完全無法呼吸。（圖／美聯社）
▲首爾梨泰院爆發推擠踩踏事故目前已釀151人死亡，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲在臉書上解析高往低處的踩踏除了可能造成小腿骨、肋骨被踩骨折，連頭部都有可能會受傷，現場被壓在最底部的1~2層傷患完全無法呼吸。（圖／美聯社）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-30 14:05:08

韓國首爾梨泰院昨（29）日因萬聖節聚集湧入10萬人潮，意外發生推擠踩踏事故，目前已釀151人死亡、82人受傷，其中包含19名外國人遇難。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲在臉書上解析這次踩踏意外為什麼會造成死亡？他表示，當大批人群推擠移動時，人所承受的衝擊力可能是多達5到10人的體重；高往低處的踩踏除了可能造成小腿骨、肋骨被踩骨折，連頭部都有可能會受傷；而據本次梨泰院事故現場曝光，至少人體堆疊5～6層，「在最底部的一兩層傷患完全無法呼吸」。

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以國際化餐飲與夜店聞名的梨泰院，擁有不少知名異國料理餐廳、酒吧及夜店，絢爛夜生活享受加上爆紅韓劇《梨泰院Class》助攻，近年成為熱門觀光景點，受到民眾及外國人喜愛；適逢萬聖節，當地更是年輕男女每年必定報到的狂歡聖地。可能因疫情趨緩、管制解禁，使得今年梨泰院聚集人潮高達10萬人，狹小且高低起伏極大的街道裡萬人空巷，深夜意外發生推擠踩踏事故，目前已釀151人死亡、82人受傷，其中包含19名外國人遇難。

杜承哲醫師在臉書上解析，事發的巷弄是大斜坡，較高處發生推擠和跌倒之後，會引發嚴重的骨牌效應。由於很多人不了解踩踏意外為什麼會造成死亡？他更親揭，「在大批人群發生推擠移動的時候，所承受到的衝擊力可能是多達5到10人的體重」；一旦發生跌倒，後續就是不停被踐踏或壓迫，「等同於大量的重量壓砸傷」。

杜承哲更表示，在高往低處的踩踏，除了可能造成小腿骨、肋骨被踩骨折，連頭部都有可能會受傷；而據本次梨泰院事故現場曝光，至少人體堆疊5～6層，他直說「在最底部的一兩層傷患完全無法呼吸」。他認為預防相同悲劇再發生，除了需更嚴格施行人流控制、動線規劃、急救資源配置、疏散路線安排等，更建議「增加bystander（旁觀者）CPCR的參與度和成功率」。

過去簡稱心肺復甦術為CPR（Cardio-Pulmonary Resuscitation），是指心臟一旦停止跳動時，能在第一時間搶救生命的唯一方法。根據統計，心跳停止超過4～6分鐘後，腦部就會產生不可逆的缺氧損傷，除了呼吸心跳，大腦也一樣至關重要，黃金急救時間也需搶救大腦，因此近年來更改名稱為「心肺腦復甦術」CPCR（Cardio-Pulmonary-Cerebral Resuscitation）。

根據台灣統計，從呼叫救護車至救護員抵達現場的時間，依照縣市鄉鎮不同，平均需10～15分鐘。因此，在急救人員尚未抵達現場前，唯一能幫助病患的，便是人在現場的bystander（旁觀者）。

杜承哲強調，雖然韓國政府緊急調派140輛以上的救護車、超過400多名急救人員趕赴現場，「但對於分秒必爭的心肺腦復甦術（CPCR）而言，大多數救護員抵達時患者已往生」。他也分享在這次事件看到很多民眾參與CPCR，認為「可能他們已經減少了原本會過世的人數，這是非常值得鼓勵的」。巴毛律師混酥團也留言分享「消防隊跟一些醫院有CPR課程」，建議大家可以報名學習。

▲現任澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲，在臉書上解析，事發的巷弄是大斜坡，較高處發生推擠和跌倒之後，會引發嚴重的骨牌效應。（圖／翻攝自杜承哲醫師FB）
▲現任澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲，在臉書上解析，事發的巷弄是大斜坡，較高處發生推擠和跌倒之後，會引發嚴重的骨牌效應。（圖／翻攝自杜承哲醫師FB）


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