梨泰院踩踏為何傷亡慘重？醫：承受5到10人體重無法呼吸

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杜承哲醫師在臉書上解析，事發的巷弄是大斜坡，較高處發生推擠和跌倒之後，會引發嚴重的骨牌效應。由於很多人不了解踩踏意外為什麼會造成死亡？他更親揭，「在大批人群發生推擠移動的時候，所承受到的衝擊力可能是多達5到10人的體重」；一旦發生跌倒，後續就是不停被踐踏或壓迫，「等同於大量的重量壓砸傷」。
杜承哲更表示，在高往低處的踩踏，除了可能造成小腿骨、肋骨被踩骨折，連頭部都有可能會受傷；而據本次梨泰院事故現場曝光，至少人體堆疊5～6層，他直說「在最底部的一兩層傷患完全無法呼吸」。他認為預防相同悲劇再發生，除了需更嚴格施行人流控制、動線規劃、急救資源配置、疏散路線安排等，更建議「增加bystander（旁觀者）CPCR的參與度和成功率」。
過去簡稱心肺復甦術為CPR（Cardio-Pulmonary Resuscitation），是指心臟一旦停止跳動時，能在第一時間搶救生命的唯一方法。根據統計，心跳停止超過4～6分鐘後，腦部就會產生不可逆的缺氧損傷，除了呼吸心跳，大腦也一樣至關重要，黃金急救時間也需搶救大腦，因此近年來更改名稱為「心肺腦復甦術」CPCR（Cardio-Pulmonary-Cerebral Resuscitation）。
根據台灣統計，從呼叫救護車至救護員抵達現場的時間，依照縣市鄉鎮不同，平均需10～15分鐘。因此，在急救人員尚未抵達現場前，唯一能幫助病患的，便是人在現場的bystander（旁觀者）。
杜承哲強調，雖然韓國政府緊急調派140輛以上的救護車、超過400多名急救人員趕赴現場，「但對於分秒必爭的心肺腦復甦術（CPCR）而言，大多數救護員抵達時患者已往生」。他也分享在這次事件看到很多民眾參與CPCR，認為「可能他們已經減少了原本會過世的人數，這是非常值得鼓勵的」。巴毛律師混酥團也留言分享「消防隊跟一些醫院有CPR課程」，建議大家可以報名學習。