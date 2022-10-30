梨泰院慘劇！台聖誕跨年活動將湧人潮　消防關鍵2招保命

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11月7日，國內將迎來防疫措施大解封，民眾也對戶外集會活動充滿興致，然而即將到來的聖誕節與跨年活動，也讓國人擔憂是否會因人潮聚集，使得梨泰院踩踏意外上演，對此，新北市消防局表示，據韓國媒體報導，事故地點梨泰院的地形跟台灣有很大的差異性。
台灣大部分的大型活動，都是在空間大、開闊場域舉辦，沒有在小巷弄間，且在活動舉行前，主辦單位都需要事先向當地政府進行申請，並同時進行活動場域的評估，以及說明預估活動的參與人數，同時必須先提出若超過預期人數時的配套方案與措施，方案須經審核通過之後，才得以確保活動都能順利且安全地舉行。
新北市消防局提到，活動經過申請後，主辦單位也會通知轄區警方，活動當日警消會到現場待命，基本上有狀況都能很快了解、支援，因此出現類似的意外機會不大，但也不排除可能會有零星的踩踏事件發生，若有民眾不小心摔倒而受傷，也請不要慌張，也不要一窩蜂向前推擠，並立即通報119救護車送醫救治，另外，在活動結束後，警方也會執行分流疏導措施，避免人流一次大量湧進捷運站等狹小的空間。
至於該如何避免踩踏意外發生？新北市消防局首先提醒，相關大型活動能不參加就不參加，以避免意外發生，但若必須到場，首先在活動前可先參考逃生路線，再來，也要留意人與人之間的安全範圍，因為此次意外如此嚴重，就是因為大家都擠來擠去，造成推擠壓力而無法呼吸喪命。
梨泰院踩踏意外慘釀151人死亡、19人重傷、57人輕傷，據紐約時報報導，此為韓國自2014年世越號渡輪沉沒、造成300餘人死亡以來，傷亡最慘重的災難事件，韓國總統尹錫悅已在29日當天深夜下達緊急命令，動員緊急醫療體系、要求所屬部門全力展開搜救，今(30日)上午，也發表全國緊急談話，稱從今日起，直到事故現場完全排除障礙前，全國進入哀悼期，並對事故原因進行徹底調查，要從根本上改進，以防止類似事件再度發生。
針對是否有台籍人士在意外中受傷，外交部副發言人蕭光偉指出，目前初步了解，沒有我國籍人士受傷的消息；駐韓國代表部也表示，梨泰院傷亡名單的外籍人士部分，已初步確認並無我國籍人士，代表部對發生此憾事深表慰問之意。總統府發言人張惇涵則稱，蔡總統代表我國政府與人民，向韓國政府與人民表達誠摯關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼。
台中市長盧秀燕今日出席活動被問到相關議題，她稱對韓國梨泰院踩踏事件，感到十分痛心與不捨，並再度呼籲雖然疫情解封，大家走出戶外還是要小心自身安全，同時也特別交代相關單位要全面加強公安檢查、提高警覺，避免憾事發生。（編輯：林莞茜）