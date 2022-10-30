梨泰院疊「5噸人肉牆」！嬌小女被壓更慘 消防員拉不出
首爾梨泰院昨（29）日舉辦大型萬聖節活動時爆發嚴重推擠意外，目前共計已造成151人死亡、82人受傷人受傷，據韓媒報導，事發地因是長長的斜坡，當一人跌倒後眾人宛如骨牌般一個個倒地，在斜坡處的人群堆疊成高達5000公斤的「人肉牆」，其中受困者多為纖瘦女性，被壓住後毫無動彈的之力。
據《首爾新聞》報導，事發地點位在漢密爾頓酒店後街，路寬僅有大約4公尺的小巷，又因此地為陡峭斜坡，一人跌倒便形成骨牌效應，人體一層一層如磚瓦般堆疊成牆，專家粗估一人體重約50公斤，100個人加在一起，受困者等於承受至少5噸的重量。南韓安全專家協會會長李松奎也對此表示，僅憑洶湧人潮很難造成這般慘況，該地的斜坡和慣性在其中發生巨大影響。
此次意外造成共造成151人死亡、19人重傷、57人輕傷，其中包含2名外國人死亡，15名外國人受傷，受困者又以年輕且嬌小的女性為主，也因身材較為苗條，欲到該情況更是完全無法招架。
韓國永同大學教授廉健雄（Yeom Geon-woong）表示，大家都能明白現場狀況實施救援相當困難，底部的人受到最大壓迫，故先優先施救，但因人層層堆疊牢牢壓住，導致消防員救援時難以將人拉出。當地規劃安全對策則有傳言有人飲酒用藥，認為此類人罪責最大，但教授認為與其將責任加諸於現場民眾，當地未控制人流及規劃安全對策才是最大問題。（編輯：李惠婷）