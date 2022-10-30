梨泰院踩踏151死！目擊者控「6醉男推人」 網紅也在現場
首爾梨泰院（29）日舉辦大型萬聖節活動，結果現場爆發嚴重推擠意外，目前總共已造成151人死亡、82人受到輕重傷，甚至傳出高達3500餘人失蹤，消息震撼全球。然而隨著事件發酵，不少現場影片曝光，更是有現場的目擊者上網發文，指出當時後有幾個喝醉的男生群聚推人，韓國網紅俞靜也在IG發出動態表示聽到現場有人說「就推啊，我們力氣更大」。
綜合韓媒報導，該次梨泰院踩踏意外當中，死傷者多數為20幾歲的女性，年紀最小的甚至只有16歲，多位被救援成功的目擊者驚魂未定，一名19歲的男子表示「狹窄的小巷裡擠滿了人，我看到5、6個人一直推著大家走，所以很多人就跌倒了，當時後我真的沒辦法呼吸，我以為我要死了」。
除此之外，韓國網紅俞靜當天也在現場，同樣被推擠在人群當中，從影片中可以發現有人試圖翻牆出去，而許多人也都還搞不清楚狀況當中，推擠人群中完全是一片混亂，俞靜描述「即便當下沒有事故發生，但人潮根本連一步都走不了，還聽到後面的人因為不滿被阻塞大喊『就推啊，我們力氣更大，我推得贏』，導致她也是整個人被推著前行。
最讓人感到可怕的是，一名目擊者在網路上發文，透露自己當時也在現場「有個看起來像外國人的人和喝醉酒的男生們，大概5、6個人聚在一起，他們『一看就是故意的』走進人群中四處推擠」，貼文引起韓國網友憤怒，也為死者哀悼。（編輯：張嘉哲）