梨泰院踩踏151死！網友警告「台灣2活動」　4招自保必學

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而事件曝光後，不少台灣擔憂年底台灣2大盛事，包括「各縣市跨年晚會」以及「即將開城的新北耶誕城」，「直接取消要去耶誕城的念頭，今年不去了」、「其實每年耶誕城也是擠到不行....尤其演唱會時，建議要去的人避開演唱會」、「不去耶誕城跟跨年了，可怕的要死」、「太可怕，看了好難過」、「跨年晚會其實也超危險......引以為警惕，不去這些地方了」、「要去跨年跟耶誕城的人....真的自己注意安全」。
而對於如果真的到了擁擠現場，應該如何自保？恩主公醫院專科護理師余宗翰就在臉書表示「碰到踩踏事件最好的方法就是預防，如果在擁擠的現場，這時候重心一定要保持低姿勢的狀態，將手放在胸前，保有一個空間，讓自己可以呼吸，若是真的重心不穩，也能夠有效用手去找支撐點維持重心」。
「第二，就是往高處爬，可以看見梨泰院事發時，有些人會往高處爬上，這是個非常好的方法，因為這樣可以避開人群；第三就是不要走漏斗型道路（匯集人流的道路），另外像是巷子、手扶梯、樓梯等會讓行人速度驟減的地方，都是容易發生跌倒的場地，大家務必小心」。
余宗翰最後提點「如果真的跌倒的話，這時應該把手掌放置頸椎處保護頸部，並盤坐在地，手肘以膝蓋微支撐，形成三角姿態，增加胸部呼吸空間」。（編輯：張嘉哲）