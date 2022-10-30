梨泰院踩踏151死！網友警告「台灣2活動」　4招自保必學

▲首爾梨泰院29日晚間發生嚴重踩踏傷亡事件，截至目前官方統計，一共151人死亡，82人受輕重傷，消息震撼全球。（圖/達志影像/美聯社）
▲首爾梨泰院29日晚間發生嚴重踩踏傷亡事件，截至目前官方統計，一共151人死亡，82人受輕重傷，消息震撼全球。（圖/達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-10-30 14:23:58

首爾梨泰院29日晚間發生嚴重踩踏傷亡事件，截至目前官方統計，一共151人死亡，82人受輕重傷，消息震撼全球。在消息曝光之後，就有不少網友在臉書上紛紛轉傳，並且點名年底「各縣市跨年晚會」以及「即將開城的新北耶誕城」最好不要去，引起話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《首爾新聞》報導，梨泰院推擠踩踏事件由於發生在斜坡上、寬度僅4公尺的狹窄巷弄，當時人群承受重量至少5000公斤，因此身材較矮、較嬌小的人更加脆弱危險，導致女性死者人數幾乎是男性的兩倍。網路上也流傳許多現場怵目驚心的影片，不僅警消人員救援相當困難，連沒有跌倒的人也是被擠到呼吸不到空氣，整個現場宛如人間煉獄。

▲
▲梨泰院踩踏事件造成151人死亡，現場人群自拍畫面在推特上曝光，群眾被擠到快無法呼吸。（圖/推特＠rabbitcartoons）
而事件曝光後，不少台灣擔憂年底台灣2大盛事，包括「各縣市跨年晚會」以及「即將開城的新北耶誕城」，「直接取消要去耶誕城的念頭，今年不去了」、「其實每年耶誕城也是擠到不行....尤其演唱會時，建議要去的人避開演唱會」、「不去耶誕城跟跨年了，可怕的要死」、「太可怕，看了好難過」、「跨年晚會其實也超危險......引以為警惕，不去這些地方了」、「要去跨年跟耶誕城的人....真的自己注意安全」。

▲台北101跨年煙火進入倒數的季節。（圖／台北101提供）
▲網友點名各縣市跨年以及新北耶誕城若要出席一定要多加注意。（圖／台北101提供）
而對於如果真的到了擁擠現場，應該如何自保？恩主公醫院專科護理師余宗翰就在臉書表示「碰到踩踏事件最好的方法就是預防，如果在擁擠的現場，這時候重心一定要保持低姿勢的狀態，將手放在胸前，保有一個空間，讓自己可以呼吸，若是真的重心不穩，也能夠有效用手去找支撐點維持重心」。

第二，就是往高處爬，可以看見梨泰院事發時，有些人會往高處爬上，這是個非常好的方法，因為這樣可以避開人群；第三就是不要走漏斗型道路（匯集人流的道路），另外像是巷子、手扶梯、樓梯等會讓行人速度驟減的地方，都是容易發生跌倒的場地，大家務必小心」。

余宗翰最後提點「如果真的跌倒的話，這時應該把手掌放置頸椎處保護頸部，並盤坐在地，手肘以膝蓋微支撐，形成三角姿態，增加胸部呼吸空間」。（編輯：張嘉哲）


梨泰院「自拍視角」曝！連環慘叫32秒　她被擠到快沒呼吸

梨泰院踩踏151死！目擊者控「6醉男推人」　網紅也在現場

梨泰院女孩卡死！「整張臉慘白」10秒片曝　警猛拉救不出

梨泰院悲劇151死！他「5小時前就警告」　一句話預言成真

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀