足球／世足賽讓基隆也瘋狂  參賽隊數創新高

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據現場幼兒球員家長表示，他們一家都很喜歡看足球賽，基隆市比賽的時間剛好趕上世足賽前，讓他們可以在欣賞世足賽前，先攜家帶眷來看孩子的第一場足球比賽，孩子也說能跟同學一起踢球很開心，跌倒了沒有哭立刻站起來繼續跑，超級熱血！
基隆市政府教育處表示，足球運動能帶給學齡前孩子從體能到心靈的多元成長，從111年起，本市開始實施「足球指導員前進幼兒園實施計畫」，與海洋大學足球校隊合作，邀請經過專業訓練的足球指導員入園教學，以遊戲為主、競技為輔的足球教學方式，讓幼兒機會嘗試接觸足球運動進而產生興趣並養成運動習慣，本年度計有32家園所參與，已辦理153堂幼兒足球體驗課程，共計891名幼兒學員受益。
迷你足球協會祕書長張武業表示，這項賽事之所以能夠如此受到大小朋友喜歡，除了賽場上小球員們精彩表現外，更要感謝一路大力支持迷你足球活動賽事的贊助企業，雲豹能源企業理念「用行動讓綠能起飛」更是長期贊助中華民國迷你足球協會的重要合作夥伴，不但透過專案贊助偏鄉小學，讓足球運動在全國遍地生根發芽，還專門為賽事設立「雲豹MVP」，更是小選手們的最愛，讓小朋友能獲得滿滿榮耀感，最後預告「雲豹能源-分區挑戰賽」也將在11月盛大展開。