足球／世足賽讓基隆也瘋狂  參賽隊數創新高

▲基隆市市長林右昌在現場被小球員包圍合照。大會提供
▲基隆市市長林右昌在現場被小球員包圍合照。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-30 14:39:04

一年一度的迷你足球競賽基隆賽區在基隆市深澳國小風雨球場開踢，共計36支隊伍報名參賽，其中包含U6幼兒組27隊及U8國小組9隊，約360名幼童參賽，今年除了安全有趣的氣墊球場外，場外也設置足球闖關活動，讓在一旁等在上場的孩子可以在指導人員的協助下一邊練習足球動作一邊熱身。

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基隆市市長林右昌表示，今年是基隆參與全國迷你足球賽的第4年，在教育處與中華民國迷你足球協會的推廣下，除了國小及幼兒園的熱情參與，也有民間足球俱樂部的報名，今年的參賽隊伍已達單縣市的最高上限，可見基隆市的推廣成效相當好。

據現場幼兒球員家長表示，他們一家都很喜歡看足球賽，基隆市比賽的時間剛好趕上世足賽前，讓他們可以在欣賞世足賽前，先攜家帶眷來看孩子的第一場足球比賽，孩子也說能跟同學一起踢球很開心，跌倒了沒有哭立刻站起來繼續跑，超級熱血！

基隆市政府教育處表示，足球運動能帶給學齡前孩子從體能到心靈的多元成長，從111年起，本市開始實施「足球指導員前進幼兒園實施計畫」，與海洋大學足球校隊合作，邀請經過專業訓練的足球指導員入園教學，以遊戲為主、競技為輔的足球教學方式，讓幼兒機會嘗試接觸足球運動進而產生興趣並養成運動習慣，本年度計有32家園所參與，已辦理153堂幼兒足球體驗課程，共計891名幼兒學員受益。

迷你足球協會祕書長張武業表示，這項賽事之所以能夠如此受到大小朋友喜歡，除了賽場上小球員們精彩表現外，更要感謝一路大力支持迷你足球活動賽事的贊助企業，雲豹能源企業理念「用行動讓綠能起飛」更是長期贊助中華民國迷你足球協會的重要合作夥伴，不但透過專案贊助偏鄉小學，讓足球運動在全國遍地生根發芽，還專門為賽事設立「雲豹MVP」，更是小選手們的最愛，讓小朋友能獲得滿滿榮耀感，最後預告「雲豹能源-分區挑戰賽」也將在11月盛大展開。

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