151人魂斷梨泰院！網紅揭擠爆原因　4關鍵錯過黃金時間

▲梨泰院29日萬聖節活動發生踩踏意外，現場交通混亂，導致救援人員進入現場困難，更別說還要擠進人群。（圖/達志影像/美聯社）
▲梨泰院29日萬聖節活動發生踩踏意外，現場交通混亂，導致救援人員進入現場困難，更別說還要擠進人群。（圖/達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-10-30 14:51:59

南韓首爾梨泰院29日的萬聖節活動發生嚴重踩踏事故，引起各界關注。知名部落客「太咪瘋韓國」就在臉書表示「急救本來就有黃金時間，但因為當時的情況阻礙了醫護、消防人員抵達現場，更不用說是擠進人群搶救」。

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太咪提到「這次的事件發生於一個長45公尺、寬4公尺的下坡處，所以只要前面有一個人站不穩，後面的人失足就會全疊上去了，重量加乘上去，就算一台兩百公斤的摩托車壓在你身上，你都動彈不得了，就算10個人的體重好了，你要怎麼爬出來呢？那些人一樣也被後面的人推擠，完全找不到可以站起來的空間，才會發生這樣的意外事件」。

▲首爾梨泰院29日晚間發生嚴重的踩踏意外，截至目前南韓官方統治，已經有151人死亡，82人受到輕重傷。（圖/達志影像/美聯社）
▲首爾梨泰院29日晚間發生嚴重的踩踏意外，事發地點為一個長45公尺、寬4公尺的下坡處。（圖/達志影像/美聯社）
太咪解釋「急救本來就有黃金時間，昨天梨泰院附近的交通也是非常可怕，急救人員也不是說一接到報案馬上就能抵達，更不用說還要擠進人群，擠進去後你還得把他們拉出來放平才能急救！

提到為何當地會突然聚集超過10萬人的恐怖人潮，太咪表示「那裡不是政府辦的活動，單純就是每年萬聖節很多人會去感受梨泰院的氣氛（給不曉得的人說明一下，那裡很類似天母的氣氛），疫情後戶外戴口罩的規定解封，解封後的第一個熱門節慶就是萬聖節了，所以我想很多人都跑去放鬆一下」。

▲梨泰院踩踏事件起因畫面，堆疊的人體填滿2層樓。（圖／翻攝自推特／@ha_hello__）
▲梨泰院踩踏事件起因畫面，堆疊的人體填滿2層樓，場面讓人看了怵目驚心。（圖／翻攝自推特／@ha_hello__）
對於有網友譴責表示「又沒有人強迫他們去！就是自己愛玩」太咪則呼籲「但我覺得，愛玩沒有錯，去夜店也沒有錯，不要這樣責備這些人」。（編輯：張嘉哲）
 


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