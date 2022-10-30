梨泰院借鏡大巨蛋黃珊珊轟魚目混珠 陳時中：沒有同理心
韓國首爾梨泰院昨天晚間舉辦大型萬聖節活動，過程中卻發生嚴重的推擠踩踏意外，目前已知釀成151死、82人受傷，受害者以年輕女性居多；對此民進黨台北市長候選人陳時中今（30）日以梨泰院借鏡大巨蛋逃生問題，對手黃珊珊批評大巨蛋跟梨泰院形態完全不同，不要魚目混珠。對此陳時中回應，如果還在講這樣的話，「真的是一點同理心都沒有」。
陳時中表示，發生這樣的意外令人難過，自己代表團隊表達關心與哀悼，同時也要了解公共安全與交通維護的重要性，市長與市府一定要特別注意，尤其像一個完全沒有營運過的大巨蛋，有逃生路線跟腹地太窄等問題，當然目前有訂好包括交通超過2萬人的維安計畫，未來營用後更要小心，這樣的事件一但發生，就讓人覺得非常遺憾、非常傷心。
對於台北市長柯文哲稱對大巨蛋很有信心，陳時中說，有信心當然很好，但戒慎恐懼是必要的，不要因為太有信心而引發遺憾，到時候後悔就來不及了，也不是說會有出什麼問題，但是在這種事情發生的當下，對於這樣的情況一定要非常虛心，要站在非常謹慎的角度看待這樣的事情，發生了當作一個借鏡，把各種公安都檢討好來，這才是一個正道。
而黃珊珊稱大巨蛋與梨泰院型態完全不同，批評不要魚目混珠，陳時中則說，這是人員很多、管理疏散的問題，像這樣的問題，如果還在這裡講這樣的話，「我覺得真的是一點同理心都沒有」。