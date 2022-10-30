梨泰院意外台灣能避免？網友多認同：「這點」比外國人好
南韓首爾梨泰院昨(29)日舉辦萬聖節派對，現場有超過10萬人聚集，卻不幸釀成151人死亡的重大悲劇。此一事件引發了Ptt上網友的高度關注，有人就發問：「梨泰院踩踏意外，台灣能避免嗎？」引發高度討論。有網友認為，台灣人同理心較強，人與人之間比較有距離、不易推擠，相對來說秩序比較好，比較不容易發生這樣嚴重的事故。而《NOＷnews今日新聞》實際採訪資深不具名的消防員也說，其實從八仙塵爆之後，以新北市來說，主辦方要檢附申請表、方案說明等文件，相形之下國內舉辦大型集會的規定更多。
疫情逐漸解封，大型的活動也陸續恢復開辦，接下來要迎接聖誕節、跨年活動，借鑑梨泰院發生的踩踏意外，台灣真的有辦法避免嗎？有網友認為台灣的推擠文化相較之下友善許多，因台灣人同理心比較強，且台灣人和人之間有距離，不易推擠，且最重要的申辦相關活動都需要和政府申請，現場也會警察維持現場秩序宇活動。
也有網友擔心認為台灣今年疫情趨緩，參加跨年的人數一定會更多，深怕會有相同的意外產生。不過其他網友認為，在台灣發生這種踩踏的事其實不太可能，因為台灣走在路上被撞到，彼此都會說聲對不起或是點個頭。相對來說台灣在這方面還蠻有秩序的。同時有韓國通的網友人表示韓國當地真的巷子太多，到處都是坡，一個跌還真的真的會有骨牌效應。
而受訪的資深不具名的消防員表示：「八仙塵暴」重大的傷亡事件後，為了維護活動安全，新北市政府積極制定《新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例》，依照規定舉辦舉辦1000人以上且持續2小時的大型群聚活動，主辦方應該要檢附申請表、方案說明、安全工作計畫、投保公共意外責任保險證明文件等相關文件。至於今年年底相關的大型活動會不會因此提高安全層級，則還需要更高層級的政府單位來決議。