身邊2女斷氣！梨泰院踩踏「倖存者崩潰」 雙腳擠到發紫
南韓首爾梨泰院29日因為萬聖節活動，吸引超過10萬人聚集歡慶，結果卻發生大型踩踏事件，造成151人死亡，82人受到輕重傷。而一名倖存的大陸女孩就在事發之後，透露自己當時就被擠在事故地點的巷弄，且還目擊身邊兩名女孩活生生斷氣，讓她心靈受到極大的衝擊，相當崩潰。
一名從梨泰院踩踏事故存活的大陸女孩被救出後，在微博貼文還原事發情況，透露當時「根本就像是幾百斤石頭壓著我一樣，所幸我個子比較高，勉強還能呼吸，不過我右邊的女孩身型較矮呼吸不到空氣，就在我面前斷氣了」。
大陸女孩表示「後來因為擠到實在受不了，身後的外國人直接嘔吐在我身上，前面的女孩相當害怕一直哭，哭到最後也斷氣了......」回憶起這驚恐的一幕，該大陸女孩也說「呼吸不了的那種死亡感覺，真的現在為止還能體驗的到，當時只想活著，靠著這個意志，堅持了下來…真的再晚幾分鐘，我也就可能沒有了」。
對於這次的事件，讓該大陸女孩也造成身心靈莫大的衝擊，一想到那個畫面就又有了當時的那種窒息感。大陸女孩目前已經經過檢查，坦言胸腔仍有擠壓感，不敢大口呼吸，她也PO出腿上被擠壓出的大塊瘀青，整雙腿發紫的模樣相當駭人，悲傷地說「我慶幸我還活著，可我旁邊的女生們，再也感覺不到疼痛了。」（編輯：張嘉哲）