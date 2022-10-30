比梨泰院更多！新北耶誕城人流上看15萬 最新管制出爐
韓國首爾市梨泰院昨（29）日發生人擠人踩踏事件，釀成至少151人死亡悲劇，消息曝光震驚全球。即將到來的新北耶誕城歷年來也是以單日十多萬人潮聞名，為了避免危險，新北市觀光旅遊局今（30）日也說明新北耶誕城人潮管制措施，包括進行路線分流、沿線部署人力駐站，確保民眾不在通道逗留保持路徑通暢等措施，要做好萬全準備。
今新北市觀旅局表示依照歷年經驗，最多的人潮經驗平日單人人潮約10萬、假日人潮約15萬、演唱會單日約20-25萬。今年觀旅局也將參考歷年數據，並且再往上增加，務求做好人流疏導準備，以民眾安全第一為活動主要考量。針對當天人流管制，觀旅局考量到入場、出場作業準備，將分階段啟動分流機制，且視人潮狀況應變調整民眾進出場動線。在主要的出入動線，現場進行路線分流，沿線並部署人力駐站確保民眾不在通道逗留保持路徑通暢。
另外，歷年不少民眾會選擇搭乘台鐵到板橋車站，再上樓往新北市政府前活動會場，若稍有不慎板橋車站也將會是人潮湧動的位置。對此觀旅局表示，台鐵往活動會場的主要連通道，會預為做好分流管制，管制人行動線為二，採「一進一出」的單向通行管制。當廣場活動人潮近8成滿，觀旅局也會視情況啟動主入口「只出不進」計畫，在主要的進場入口（台鐵往廣場連通道）管制進入，並提早在進入活動會場前已分流引導民眾從各出入口分散抵達不同燈區。
最後觀旅局強調，今年活動精彩，預估人潮將更多，今年也特別規劃雙主燈區以及四個主題燈區，分流人潮參觀動線。活動前已與相關單位針對進場動線及人潮疏散進行研議，後續也將持續討論、滾動式修正。另外觀旅局強調，活動期間，現場主要出入口、動線、活動現場均部署一定人力，也呼籲民眾若欲參加耶誕城活動，請遵從現場工作人員指示，切勿推擠、湧動，並務必做好自身安全保護。