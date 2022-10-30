站東路通車首日　交通局多項交通便民措施道路車行順暢

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交通局表示，除了持續觀測車流做出路網行車效率最佳化號誌時制調整外，高雄車站區周邊因行人動線變更，在中山/建國、九如/博愛路口時制設計40秒的行人專用時相，讓行人可以在沒有車輛碰撞風險情況下，安全自在通過路口，往來民眾多表示這代表高雄市人本交通又往前邁進。
為帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，交通局在車站附近張貼相關圖示、導引牌面及安排服務員引導民眾搭乘公車；另提供YouBike2.0公共自行車轉乘服務服務，相關交通動線資訊，可查詢交通局官網站區環抱道路交通指南。
另為協助民眾順利搭車，交通局除在車站附近張貼相關圖示及導引牌面外，每日也安排30位人員在周邊站位引導民眾搭乘公車，並為長者提供溫馨帶位轉乘公車服務。
大高雄商圈王文雄理事長表示，站東路開通後動線順暢許多，通行便利下人流進來，相信人潮帶來商潮，商圈發展前景可期。後驛商圈李定樺理事長也說，站東路及站西路開通後車流紓解，解決塞車問題，人潮車潮會較有意願進來，前景看好。
同時，高雄車站現場聯合指揮所持續維持運作，運用交通局車流偵測設備對週邊道路進行監測，謹慎因應站東、站西路道路切換後車流變化、用路人習慣的調適，隨時的突發狀況得動態調整周遭交通設施及維持警力佈署，力求高雄車站區行車效率以及交通安全的維護。