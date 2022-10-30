站東路通車首日　交通局多項交通便民措施道路車行順暢

▲交通局表示，雄車站站東站路北上、站西路南下單行運作。明天為站東路通車後的第一個上班日，交通局呼籲市民朋友行經高雄車站周邊應注意相關管制。（圖／高市府提供）
▲交通局表示，雄車站站東站路北上、站西路南下單行運作。明天為站東路通車後的第一個上班日，交通局呼籲市民朋友行經高雄車站周邊應注意相關管制。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-30 17:30:04

今(30)日為高雄市站東路通車首日，交通穩定順暢。交通局表示，路段平均旅行速度維持與站東路通車前相同，顯示用路人已習慣高雄車站站東站路北上、站西路南下單行運作。明天為站東路通車後的第一個上班日，交通局呼籲市民朋友行經高雄車站周邊應注意相關管制。相關交通動線資訊，可查詢交通局官網站區環抱道路交通指南。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲為協助民眾順利搭車，交通局除在車站附近張貼相關圖示及導引牌面外，每日也安排30位人員在周邊站位引導民眾搭乘公車，並為長者提供溫馨帶位轉乘公車服務。（圖／高市府提供）
▲為協助民眾順利搭車，交通局除在車站附近張貼相關圖示及導引牌面外，每日也安排30位人員在周邊站位引導民眾搭乘公車，並為長者提供溫馨帶位轉乘公車服務。（圖／高市府提供）
交通局也貼心提醒轉乘旅客，公車52、紅27原停靠站西路改為停靠站東路站(F區)外；為配合建國路/中山路口管制，行經高雄車站部分路線(100、26、83、36、56、52、紅27、69、12、82、72、60)更改行駛動線，分別停靠於中山路與建國路口週邊之A、B、C、D、E等區。

▲今天為高雄市站東路通車首日，交通穩定順暢。（圖／高市府提供）
▲今天為高雄市站東路通車首日，交通穩定順暢。（圖／高市府提供）
交通局表示，除了持續觀測車流做出路網行車效率最佳化號誌時制調整外，高雄車站區周邊因行人動線變更，在中山/建國、九如/博愛路口時制設計40秒的行人專用時相，讓行人可以在沒有車輛碰撞風險情況下，安全自在通過路口，往來民眾多表示這代表高雄市人本交通又往前邁進。

為帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，交通局在車站附近張貼相關圖示、導引牌面及安排服務員引導民眾搭乘公車；另提供YouBike2.0公共自行車轉乘服務服務，相關交通動線資訊，可查詢交通局官網站區環抱道路交通指南。

另為協助民眾順利搭車，交通局除在車站附近張貼相關圖示及導引牌面外，每日也安排30位人員在周邊站位引導民眾搭乘公車，並為長者提供溫馨帶位轉乘公車服務。

大高雄商圈王文雄理事長表示，站東路開通後動線順暢許多，通行便利下人流進來，相信人潮帶來商潮，商圈發展前景可期。後驛商圈李定樺理事長也說，站東路及站西路開通後車流紓解，解決塞車問題，人潮車潮會較有意願進來，前景看好。

同時，高雄車站現場聯合指揮所持續維持運作，運用交通局車流偵測設備對週邊道路進行監測，謹慎因應站東、站西路道路切換後車流變化、用路人習慣的調適，隨時的突發狀況得動態調整周遭交通設施及維持警力佈署，力求高雄車站區行車效率以及交通安全的維護。

一日三後援會成立！陳其邁細數任內政績要再拚4年

顧最年輕一席　鄭弘儀專程南下力挺大岡山區林志誠

化身披風超人和親子同樂　黃彥毓承諾打造歡樂幸福城市

原創音樂劇《來自山中的聲音》正港小劇場登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀