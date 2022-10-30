SUNTORY路跑 「凍齡男神」謝祖武攜手「國民阿嬤」領跑

2022 SUNTORY公益路跑今在臺北市大佳河濱公園活力開跑，同時也邀請平日注重健康的「凍齡男神-謝祖武」以及「國民阿嬤-陳淑芳」與近5000名民眾一起體驗「人生Bang閃的重要時刻」。
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謝祖武和陳淑芳今也應邀出席擔任鳴槍大使，兩位雖然平時忙於工作，但談起了運動習慣與健康兩人都紛紛表示這是他們非常重視的一環，兩人在活動現場攜手「打破不跑的理由」，體驗投影互動的趣味，小武哥也鼓勵淑芳阿姨一定要動起來，跟著民眾感受「人生Bang閃」。
長期投身公益、關心獨老議題的小武哥，談到如何跟年長者互動時表示：「我把自己當成小學生，這些都是人生經驗比我豐富的學長姐，抱著這樣的心態跟他們學習，沒有年齡的問題。」今天在台上看到弘道「不老跑團」熱情參賽，小武哥也建議年輕人有空多帶家裡面的長輩出來運動，鼓勵他們嘗試與挑戰，讓自己的人生Bang閃！
83歲的淑芳阿姨也表示：「保持活力的秘訣就是保持年輕的心情，再來就是要有健康的身體，今天風雨這麼大，看到大家還是願意出來跑步實在很佩服，希望大家身心靈都健康美麗。」提到最近比較常在社群上和網友互動，她笑道：「以前覺得那是年輕人在玩的東西，後來嘗試了才發現其實一點都不難。現在平常沒事就在FB上和大家互動，生活變得更加豐富有趣，我才發現有時候只是自己的心念一轉，Bang閃人生其實真的不難。」
今天上午河濱公園雨勢不小，跑者在逆風中出發、順風下返回終點，10公里組由14歲年輕的日本選手樋口肇率先通過終點，現居台灣的他表示：「在網路上看到這場比賽的資訊就來報名參加，平常就有在練習長距離，今天發揮得不錯拿到第一名，對自己有很大的鼓舞，未來會繼續跑下去。」
21.5公里男子組由長跑好手蔡政軒拿下冠軍，下週準備赴日挑戰千葉跨海大橋馬拉松的他表示：「今天一早風勢很大不好跑，但想說跑者是風雨無阻的，還是用平常訓練的3分半配速前進，最終也順利以1小時15分27秒完賽，最近狀況調整的不錯，希望下禮拜能有好成績。」