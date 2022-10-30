SUNTORY路跑 「凍齡男神」謝祖武攜手「國民阿嬤」領跑

2022 SUNTORY公益路跑今在臺北市大佳河濱公園活力開跑，同時也邀請平日注重健康的「凍齡男神-謝祖武」以及「國民阿嬤-陳淑芳」與近5000名民眾一起體驗「人生Bang閃的重要時刻」。





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