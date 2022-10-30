梨泰院3中國人遇難！中駐韓使館：應警惕陌生糖果、飲料
韓國首爾梨泰院在萬聖節前夕的派對活動發生大規模踩踏事故，超過10萬人潮湧入導致現場傷亡累計已至151人死亡、82人受傷，其中19名死亡的外籍人士當中有3名中國公民不幸遇難。中國駐韓大使館也對此表示要求韓國政府做好善後工作，並提醒在韓國的中國公民「警惕陌生糖果及飲料，主動避開人員集中地帶」。
梨泰院爆發的大規模踩踏事故目前原因仍在調查中，有當地媒體未經證實指出現場擁擠主要分為兩大可能，其中包含當時一名未知身分的名人到場吸引人潮，另一個則是「毒品糖果說」，當地網路盛傳梨泰院日前才宣導「不要吃路上發的糖果」，擔憂有心人士藉萬聖節活動混入毒品，不過兩則消息都未經官方證實，首爾警方也稱目前並無相關毒品報告或檢舉。
不過中國駐韓國大使館提醒在韓中國公民，除了要重視人身安全、主動避開人員集中地帶，不盲目跟風參加大型群體性的活動外，還要「警惕陌生『糖果』及『飲料』」，切實增強交通出行、電器使用、防火防盜等各方面安全意識；同時做好疫情防護，不參加大規模集會及聚餐，外出務必佩戴正規口罩，積極配合當地防疫政策；報備個人信息，將聯繫電話、具體住址、所在單位等告知親屬，密切保持與家人的聯繫。
此外，中國駐韓國大使館領僑處也表示，使館已連夜聯繫韓國警消單位了解死傷者國籍，同時要求韓國政府做好中國籍死者相關善後，並同死者家屬取得聯繫，向其表示慰問並將提供積極協助。