梨泰院死者口鼻出血、腹部膨脹！專家：臟器破裂失血所致

▲南韓梨泰院29日晚間爆發大規模踩踏事件，根據最新數據，死亡人數已增至153人，103人受傷，以及3580人通報失聯。（圖／美聯社）
▲南韓梨泰院29日晚間爆發大規模踩踏事件，根據最新數據，死亡人數已增至153人，103人受傷，以及3580人通報失聯。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-10-30 17:08:09

南韓梨泰院29日晚間爆發大規模踩踏事件，根據最新數據，死亡人數已增至153人，103人受傷，以及3580人通報失聯。有現場救援醫師透露，不少死者、傷患都出現「口鼻出血、腹部膨脹」等情形，推測是因腹腔壓力增加、導致臟器破裂，最終死於失血過多。

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▲南韓首爾梨泰院舉辦的萬聖節派對，今天（29日）晚間發生一起恐怖意外，根據《韓聯社》報導，至少造成50人心臟驟停、81件通報呼吸困難。（圖／美聯社）
▲有醫界相關人士透露，該事件中有許多死者僅腹部膨脹，卻沒有其他外傷，推測是臟器破裂導致腹腔內積血，最終不治身亡。（圖／美聯社）
綜合《東亞日報》、《韓聯社》等韓媒報導，首爾大學附屬醫院急診醫學科教授洪基正指出，梨泰院發生大規模踩踏事件，他開始救人時，已有多人窒息而死，就算施以心肺復甦術（CPR）也無效。

有醫界相關人士透露，該事件中有許多死者僅腹部膨脹，卻沒有其他外傷，推測是臟器破裂導致腹腔內積血，面對這種情況，必須緊急送醫進行手術，不過依照當時情況，醫護人員要把傷者抬出混亂的現場、十分困難，最後只能在現場宣告死亡。

一名在現場救援的李姓醫生受訪時表示，不少被抬出的傷者，其臉色蒼白，甚至失去呼吸和脈搏，CPR過程中，明顯感覺到患者腹部持續膨脹，不過無法確定到底是內出血，還是因為氣體累積導致，但是依據判斷，有可能是在踩踏或心肺復甦過程中，導致體內臟器出血所，才引發腹部腫脹。

相關專家也呼籲民眾，當時參加活動後脫困的民眾，未來幾天察覺身體狀況有異仍應就醫，「若感覺到腹痛等症狀，一定要就醫檢查。」（編輯：孫唯容）


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