游錫堃首次合體掃街　鄭運鵬：團結不讓桃園走回頭路

▲游錫堃今天來到桃園與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬首次合體掃街，在平鎮和平市場受到民眾熱情支持，紛紛爭相握手合照。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲游錫堃今天來到桃園與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬首次合體掃街，在平鎮和平市場受到民眾熱情支持，紛紛爭相握手合照。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

2022-10-30 16:37:35

立法院長游錫堃今（30）來到桃園與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬首次合體掃街，在平鎮和平市場受到民眾熱情支持，紛紛爭相握手合照，場面熱鬧。鄭運鵬說，昨天大家看到蔡英文總統、賴清德副總統來桃園站台，今天游院長也在一大早來為他背書，因為桃園很好，鄭文燦市長兩任好成績更一定要延續，民進黨這次非常團結，就是不讓桃園走回頭路。

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鄭運鵬說，游院長是目前唯一擔任過立法院及行政院的首長，過去帶領台灣度過金融危機，這次疫情的特別預算也是在游院長任內通過，不但守住國人的健康，也守住台灣經濟發展，相信院長的貢獻，也是大家熟悉認同的，能受到游院長的肯定，他感到特別榮幸。


鄭運鵬表示，游院長過去也非常支持平鎮設立車站，平鎮車站在下一個階段，會從宋屋、平鎮再拉到龍潭，也會拉到楊梅，帶給平鎮未來更好的發展；未來護國群山的科技產業鍊也會拉到桃園發展，讓南桃園的鐵道、產業建設都再升級，請拜託大家疼惜鄭文燦市長的好成績，讓桃園大進步！


「鄭運鵬是一個有能力解決問題的通才」游錫堃說到，鄭運鵬在民進黨中央黨部曾擔任文宣部、網路部、組織部主任，擁有多項專業，歷練完整豐富；在他就任立法院院長五個會期中，鄭運鵬就當了三個會期的幹事長，做什麼事情都可以抓到重點，每次自己在主持黨團協商時，很多的事情鄭運鵬都很有決斷力、判斷力，讓大家在協商時，可以順利很多，對運鵬的付出他非常感謝。


游錫堃進一步強調，鄭文燦市長執政後，桃園的進步非常迅速，這些改變大家有目共睹，為了延續鄭文燦執政的好成績，推出他的好同事鄭運鵬，相信未來接任市長，一定會在鄭文燦的基礎上再創高峰，「如果大家想看到桃園持續進步，11月26日拜託請讓鄭運鵬高票當選。」

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