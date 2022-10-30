獨家畫面／剛踏出梨泰院就爆意外！留學生機警繞路躲死劫
昨（29）日韓國梨泰院發生恐怖推擠意外，釀成至少151人死亡。由於現在國際間都相當關注該事件，《NOWnews今日新聞》獨家訪問到2位昨晚就在梨泰院的台灣留學生現身說法。韋同學和周同學不約而同直呼：「還好先離開！」還原現場狀況，周同學說，當她剛進入梨泰院就感覺很難走動，大家不顧彼此的往前推擠，「幾乎難以呼吸」，自己與友人在人龍中覺得不對勁，就提前先看到巷弄繞彎走出人潮，幸運躲過一劫。另一位韋同學則說，好險因為先出去吃東西，回程路上看到7至8台救護車、消防車呼嘯而過，「本以為哪裡發生火災，結果沒想到竟然是這麼嚴重的推擠意外！」
周同學想起昨晚的狀況還心有餘悸，她說自己與友人大概韓國時間9:20（台灣8:20）進到事發地點附近，她形容一進去就已經「很擠、很難走動」，因為她體型比較瘦小，在隊伍中就被擠到難以呼吸。一開始在沒有推擠的情況還是沒關係，不過最可怕的是，陸續感受到中間有一群一群的人大力推擠，研判是後方人潮不知道前面發生甚麼事，只能一昧的向前擠動。
周同學強調，梨泰院事發地點平時已經很難走了，再加上一波又一波推擠人潮，真的很難站穩，當時已經有「一跌倒就完蛋了」的想法。所幸大概幾道晚間10點左右，一行人覺得不對勁了，找一個巷弄就彎出活動隊伍，才幸運逃過一劫。當離開要走去梨泰院下一站地鐵站準備搭車時，就開始聽到有大量救護車、消防車呼嘯聲音，「還以為是火災發生，沒想到是人擠人釀成意外。」直呼現在想起來還是怕怕的。
另外，在韓留學半年的韋同學，昨晚第一次與友人昨晚也在梨泰院朝聖萬聖節活動，她也坦言當時推擠情況真的很嚴重，「我那時候走不到五步就跌倒了。」現場就像在演唱會搖滾區一樣萬頭鑽動。好在當時同行有韓國當地人指路，繞出來避開下坡地形才逃過一劫。根據韋同學提供的現場照片來看，梨泰院整條街都擠滿了人頭，警車抵達現場還只能採上車頂疏散民眾，可想現場有多麼混亂。
韋同學繞出來後和朋友先去附近酒吧用餐，走出酒吧後已經是凌晨5點左右，路上仍停著許多台救護車、消防車待命著，也聽身邊路人說還陸續在搶救中。讓韋同學當下嚇壞直呼：「好險有先出來！否則後果將不堪設想。」