黃珊珊造勢遇大雨 柯文哲酸蔣萬安、陳時中政見不切實際
選戰進入倒數不到一個月，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（30）日下午在北市府旁東側廣場舉辦第一場造勢活動，訴諸拋棄藍綠惡鬥，繼續延續台北市長柯文哲政策。民眾黨主席柯文哲在致詞時狠酸民進黨台北市長候選人陳時中的公廁廣設免治馬桶、國民黨台北市長候選人蔣萬安的深蹲換免費搭公車不切實際，只有黃珊珊才是具行動力的市長人選。
儘管造勢活動遇上大雨，但預估仍吸引超過1000多名支持者參加。台灣民眾黨主席柯文哲致詞時表示，去年5月疫情爆發時，萬華相當危險，中央不肯在萬華普篩，他下令在萬華剝皮寮設置第一個社區快篩站，黃珊珊花了6個小時在剝皮寮設置快篩站，「當時萬華沒守住台北就完了，台北失守整個台灣就一定淪陷！」證明黃珊珊是有行動力的好市長人選。
柯文哲肯定黃珊珊務實，並酸陳時中的公廁免治馬桶、蔣萬安深蹲二十下換免費搭公車政策不實際，黃珊珊會實事求是解決台北市民的大小問題，包括防災都更、社子島開發會盡力溝通、環狀線會順利開工，黃珊珊一定會接續他完成後續的工程。
柯文哲最後不忘猛批民進黨表示，民進黨在這次選舉中不斷打民眾黨新竹市長候選人高虹安，一路從研究所打到大學，再打到資策會，每打一次就遭到打臉一次，民進黨為何持續猛打高虹安，因為民進黨知道控制媒體、名嘴、1450與網軍，就能在台灣社會為所欲為下去，若同情高虹安的遭遇，就一定要去投票，11月26日去投票就是改變這個國家的第一步。
柯文哲表示，黃珊珊仇恨值最低，喜好度最強，但是選情還是陷入危險，因為意識形態、國家資源、組織動員、媒體被控制，最後拜託大家「拉票、顧票、投票」，將票投給黃珊珊。