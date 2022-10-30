微型創業契機！桃青年局推3大系列24堂實戰課程

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本次系列課程相當豐富，首先於10月份帶來「數位行銷實戰」系列，從手機影片製作、廣告文案撰寫、數位廣告投放，全方位提升行銷力。緊接著11月帶來「咖啡工作坊」系列，從開店知識到市場策略，從頭到尾讓各位了解想開一間咖啡店要有的所有的知識技能。
12月將開啟「超人氣微創講堂」系列，挑選台灣前10大微創熱門產業，分別是火鍋、早午餐、手搖飲、彩妝等微創大講堂，並且每堂課程結束都有機會跟授課講師一對一諮詢，給予最專業的創業建議，讓桃園的青年能夠更穩健自信的面對創業挑戰。
基於創業初期起步不易，時常遇到行銷、法律、資金3大問題，青年局於今年4月首度成立「青創資源中心」為桃市青年創業單一服務窗口，舉凡微型創業、科技新創、文創或農創設計、地方創生、社會企業等產業類型，都可親洽或透過中心專線、臉書粉專、Line官方帳號進行多元諮詢，由管理師協助獲得所需的創業資源，得到前進的指南與解答。
相關諮詢例如安排創業實作課程、創業診斷或貸款協助等；也針對創業法規、財稅、行銷、公司設立等商務需求，提供專家一對一輔導，目的都是在協助青年提升創業能力，以解決創業問題。截至111年8月底止，目前有600位民眾接受「創業諮詢門診」服務，300多位民眾進行「專家一對一創業輔導」。
青年局長陳冠穎表示，7年來青年局陸續成立青創指揮部、安東及新明3大青創基地、桃園設計庫以完善青創空間，成功輔導超過200家科技及創新應用類型團隊、取得超過2.5億創業資金，促成300案以上商機媒合對接，育成能量日趨成熟。
根據坊間人力銀行分析，近9成的青年創業實則屬於5人以下微型創業，又以餐飲餐館、實體與網路鞋布服飾的批發零售業為大宗；相較於科技青創團隊有著不同的進路門檻和創業考量，政府部門在青創生態圈的角色，應是拉深深度及拉寬廣度。除了高端科技青創育成要做到加速成熟外，大眾端的微型創業也要提供服務，讓更多人受益，這兩道軸線都需要好好地完整與完成。
相關課程資訊請至青年事務局官方網站https://youth.tycg.gov.tw/或「桃園青創事」臉書粉絲專業查詢。