許乃涵《小藍》全裸情慾戲來真的　丁字褲沒穿就上陣

2022高雄電影節迎接閉幕週末，入選今年釜山影展「亞洲電影之窗」單元，關注女性情慾自主作品《小藍》，昨（29日）於雄影放映並舉辦映後座談。本片為導演李怡芳的首部劇情長片，她偕同劇中演員許乃涵、葉廷麒一起出席電影放映，映後與影迷面對面分享電影拍攝甘苦，許乃涵也自爆在片中一場背部全裸戲是真空上陣，連丁字褲都沒穿。
《小藍》以女性情慾探索為主題，影視雙棲演員許乃涵（涵冷娜）飾演熟女媽媽一角，首度主演電影，就與性格男星周詠軒有多場大尺度激情演出。導演表示自己想要當開放的媽媽，營造安全的環境，跟孩子什麼都可以聊。許乃涵飾演的角色，儘管具有道德爭議，但就是導演心目中非典型的好媽媽。
許乃涵表示，青春期女生常常覺得自己不可以有汙點，搞砸一次就覺得自己爛掉，毀滅型的態度。演出這部電影就好像回看自己高中黑歷史。成長到如今，面對傷口有了不一樣的態度。她也回想跟媽媽相處的情況，青春期遭遇人生難題時，通常因為叛逆選擇不講，但她媽媽不會多問，而是給她空間，等在那個地方等她需要。許乃涵表示，在成長過程能有年長女性帶著走，對少女是很大的幫助。
許乃涵在片中大膽背部全裸，甚至連丁字褲都沒穿就上陣，導演李怡芳透露，許乃涵因為怕穿幫還得修片「那我就不要穿」，讓她相當感動。而談到家人、朋友的觀影感想，許乃涵笑說居然有朋友看完暈眩症發作。
片中飾演高中生的葉廷麒，則因為演出戲裡的激情鏡頭，還曾被家人擔心詢問：「到底在拍什麼？」男性好友們也拿劇情對他開玩笑。但觀影後，友人們卻一改男性觀點立場，開始反省與女性相處的方式、討論高中曾發生好與不好的交往經歷。葉廷麒表示，也因為這部電影，終於能跟高中同學談更深度的話題。電影《小藍》將於11月4日上映。