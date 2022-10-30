童振源發文力挺陳時中　「讓台北在全球發光發亮」

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童振源提及，回到台灣後生活幾乎如常，台灣更創造253天零確診的世界紀錄，如同行政院長蘇貞昌所說，台灣真的是亂世中的福地。相較於海外僑居地的長時間居隔與生活限制，非常多僑胞紛紛選擇回到台灣避難，一回來便是一年，都很慶幸自己是台灣人。
童振源指出，陳時中擔任防疫指揮官長達908天，交出全世界最好的防疫成績單，過去2年半不斷傳來世界領袖與國際媒體對台灣防疫成績的廣泛稱讚，所有內閣同仁都引以為豪，相信全國人民與全球僑胞也都同感驕傲。
因陳時中領導團隊防疫成功，台灣的經濟表現更是在全球逆勢中成長，前年成長率達到3.36%，是已開發國家與亞洲國家的第一名、幾乎是全球第一名，去年更高達6.57%。
此外國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣的經濟成長率將達到3.3%，是主要經濟體的第一名，超越世界平均、美國、歐元區國家、日本、韓國、中國、香港與新加坡，台灣人均國內生產毛額（GDP）將是有史以來第一次超越日本，也是2003年來第一次超越韓國。
童振源說，過去2年半，幾乎每個月的行政院會都會請指揮中心來院會報告世界疫情變化與台灣當前防疫政策。在疾病管制署署長報告後，院長都會請陳時中補充說明，自己的座位離陳不遠，特別注意他的發言，發現他從來不看稿子，所有疫情數據、趨勢分析與防疫政策均暸然於胸，相當令人敬佩，當然更令人感到安心，因為陳會為台灣守好疫情防線。
童振源表示，去年中疫苗出來、病毒卻一直在變化，有些國家逐步放寬國際旅行限制，自己便率領僑委會同仁到衛福部拜訪陳時中，有時候也會在院會私下向他請益，希望為僑胞請命、維護僑胞的權益及放寬僑胞回國的規定。
童振源回憶，陳時中總是不厭其煩、非常專業地說明全球疫情的變化、台灣的防疫策略與政策，展現他堅定捍衛台灣人民健康與防疫作風，但也展現他暖心關懷全球僑胞的一面，立即請同仁評估是否在防疫的前提下，可以維護僑胞的權益與放寬僑胞回國的規定，包括在前年中提供1900萬片口罩給僑委會分送給僑胞、去年初解決2年除籍對僑胞的健保權益影響、今年逐步放寬僑胞回國居隔時間、地點及入境人數。
童振源指出，身為陳時中的同事與台北市民，自己見證陳時中在過去908天擔任指揮官時表現的卓越領導力與執行力，同時整合與協調各部會的能力，加上對人民與僑胞的溫暖關懷，若能選上市長，一定可以改變台北停滯發展的困境，讓台北成為國際大都會、在全球發光發亮，成為全國人民與全球僑胞的共同驕傲。