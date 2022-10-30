睽違八年！旗津天后宮媽祖遶境再度穿越過港隧道

旗津天后宮建廟349年，是高雄市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心。每四年一次的遶境，是旗津及高雄港地區的大代誌。因封廟全面整修等因素，時隔8年，終於在今年恢復遶境，而且以少見的水路、陸路兩路行進。高雄市長陳其邁也特地到場參與大會師後的鎮殿媽祖開光啟靈遶境賜福活動，祈求媽祖庇佑高雄風調雨順、台灣國泰民安。
旗津媽上回遶境已是2014年，因為天后宮時隔70餘年的封廟全面整修，讓2018年旗津媽遶境暫停，去年10月宮廟歷經4年終於整修完成，迎回媽祖入座。因入座未滿一年，不宜擅動，今年3月再逢4年一度的遶境時，遂未能舉行。直至將滿一年、廟方擲茭，媽祖同意10月遶境，並巧合地再度選擇了回程穿越過港隧道的路線。
8年前上一回的遶境，旗津媽神轎與信眾首次步行穿越了開通30年以來從未開放行人通行的過港隧道，8年後，首次10月遶境的旗津媽再度選擇了過港隧道路線，讓中斷多年的遶境，重新接續，重回正軌。
這次遶境，旗津媽以少見的水路陸路兩路行進，巡視數百年來一直守護的第一、第二港口及前鎮、鼓山漁港。昨(29)日早上自旗津輪渡站搭船，穿過第一港口、至前鎮渡輪站，遶境前鎮。今(30)日遶境重頭戲是清晨步行穿越平日不准行人通行的高雄過港隧道祈福。這也是過港隧道通車將近40年來，兩度為旗津媽祖遶境開放行人進入，50間友廟、數千信徒齊聚，整個旗津、前鎮地區為之沸騰。