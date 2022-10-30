梨泰院死傷有預兆？韓網砲轟市府應變能力差　專家解答了

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報導指出，在28日當地就已經有大批人潮聚集，但根據首爾市政府相關人士說法，市府並未就萬聖節活動準備特別對策，並稱「各自治區會有相關措施」；然而龍山區關於萬聖節活動的新聞稿中只提到防疫相關作業，對於大規模人群聚集的安全管理措施並未多加著墨。
批評聲浪認為龍山區政府顯然在安排人力、交通管制上有所欠缺，例如明知梨泰院當地有著眾多狹窄巷弄，卻沒辦法事先進行特定路線規畫或封街，交通管制方面當局也未成功保持道路暢通及分散出入人潮，也沒有暫停地鐵靠站，導致事發地點就在鄰近地點出口站人群徘徊擁擠處。
對此市府人員表示，平常地鐵採取「過站不停」措施通常是站內發生危急狀況，而且必須由該站站長決定，當時鐵站內人數並未達到危險等級，因此並未採取過站不停；不過因為安全防範措施不足引發大量網路輿論抨擊，龍山區長已將YouTube、IG帳號與部落格資料全數轉為私人或直接刪除。
韓國東洋大學專攻建築消防安全領域的柳佑俊教授、崇實大學防火與防災教授樸宰成接受韓聯社電訪時提到，其實傷亡增加的關鍵因素來自於集體恐慌的心理狀態，韓國部分批評聲浪表示像這樣大規模踩踏事故是「發展中國家的才會發生的典型意外」，但學者們認為像這樣難以預測的災難，隨時隨地都可能發生，並稱這次事故超出了預測的範圍，日本、瑞典等被外界視為先進國家的社會也發生過類似事件，同時表示要預防意外發生只能事前做好準備，包含安裝監視系統，以便即時查看交通狀況和人口密度、加派管理人員等。
美媒《華盛頓郵報》也訪問到英國薩福克大學社會安全問題專家斯蒂爾（G. Keith Steele）教授，她提到一般來說受壓力窒息大約需要六分鐘，而呼吸困難正是此次事故中的死亡主因，「除非有一定的管理程序來預測、檢測和防止危險的高人口密度，否則這種情況將繼續發生。」