梨泰院死傷有預兆？韓網砲轟市府應變能力差　專家解答了

▲首爾梨泰院推擠死傷事件爆發後，現場將近千名警消醫護人員到場進行救助，但輿論仍針對當局應變能力進行批評。（圖／美聯社／達志影像）
▲首爾梨泰院推擠死傷事件爆發後，現場將近千名警消醫護人員到場進行救助，但輿論仍針對當局應變能力進行批評。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-30 17:46:22

韓國發生的梨泰院大規模踩踏事件，在今（30）日下午累積死傷達153死、103人受傷，隨著失蹤人數不斷攀升、救援與調查工作持續進行，韓國社會輿論也開始批評首爾市政府的緊急應變能力，包含人潮出現前為何沒有準備應變措施、批評這不是已開發國家該有的樣子；不過專家也表示「這次事故超出了預測的範圍」，而像這樣難以預測的災難，隨時隨地都可能發生

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位於首爾市中心的梨泰院一直以來都深受外籍人士及韓國年輕人歡迎，在疫情趨緩全國進入與病毒共存的鬆綁政策後，諸多當地的異國餐廳、酒吧和夜店也期待客流回歸，因此這場睽違三年的大型活動人潮更勝以往。不過根據《韓聯社》報導指出，首爾市政府並未針對梨泰院所在的龍山區進行人潮過多的應變討論，而僅對當地防疫消毒等措施準備。

▲在首爾梨泰院於萬聖夜爆發大規模踩踏死傷事件後，韓國總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期並親自到場視察。（圖／美聯社／達志影像）
▲在首爾梨泰院於萬聖夜爆發大規模踩踏死傷事件後，韓國總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期並親自到場視察。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，在28日當地就已經有大批人潮聚集，但根據首爾市政府相關人士說法，市府並未就萬聖節活動準備特別對策，並稱「各自治區會有相關措施」；然而龍山區關於萬聖節活動的新聞稿中只提到防疫相關作業，對於大規模人群聚集的安全管理措施並未多加著墨。

批評聲浪認為龍山區政府顯然在安排人力、交通管制上有所欠缺，例如明知梨泰院當地有著眾多狹窄巷弄，卻沒辦法事先進行特定路線規畫或封街，交通管制方面當局也未成功保持道路暢通及分散出入人潮，也沒有暫停地鐵靠站，導致事發地點就在鄰近地點出口站人群徘徊擁擠處。

對此市府人員表示，平常地鐵採取「過站不停」措施通常是站內發生危急狀況，而且必須由該站站長決定，當時鐵站內人數並未達到危險等級，因此並未採取過站不停；不過因為安全防範措施不足引發大量網路輿論抨擊，龍山區長已將YouTube、IG帳號與部落格資料全數轉為私人或直接刪除。

▲梨泰院。（圖/AP/美聯社）
▲輿論認為包含世越號沉沒等事件在內，韓國政府許多社會安全措施應變能力嚴重不足。（圖/AP/美聯社）
韓國東洋大學專攻建築消防安全領域的柳佑俊教授、崇實大學防火與防災教授樸宰成接受韓聯社電訪時提到，其實傷亡增加的關鍵因素來自於集體恐慌的心理狀態，韓國部分批評聲浪表示像這樣大規模踩踏事故是「發展中國家的才會發生的典型意外」，但學者們認為像這樣難以預測的災難，隨時隨地都可能發生，並稱這次事故超出了預測的範圍，日本、瑞典等被外界視為先進國家的社會也發生過類似事件，同時表示要預防意外發生只能事前做好準備，包含安裝監視系統，以便即時查看交通狀況和人口密度、加派管理人員等。

美媒《華盛頓郵報》也訪問到英國薩福克大學社會安全問題專家斯蒂爾（G. Keith Steele）教授，她提到一般來說受壓力窒息大約需要六分鐘，而呼吸困難正是此次事故中的死亡主因，「除非有一定的管理程序來預測、檢測和防止危險的高人口密度，否則這種情況將繼續發生。」
 

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