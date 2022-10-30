成大校長遴選結果出爐！沈孟儒當選　明年2月上任

▲國立成功大學校長遴選結果今（30）日揭曉，由沈孟儒當選第18任校長。圖為沈孟儒在治校理念說明會上進行簡報。（圖／成大提供）
▲國立成功大學校長遴選結果今（30）日揭曉，由沈孟儒當選第18任校長。圖為沈孟儒在治校理念說明會上進行簡報。（圖／成大提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-30 18:06:35

國立成功大學校長遴選結果今（30）日揭曉，由沈孟儒當選第18任校長，遴選結果將呈報教育部聘任後，於明（2023）年2月1日正式上任。

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成大現任校長蘇慧貞任期將於明年1月底屆滿，成大在4月由21位委員組成第18任校長遴選委員會，並於8月公告5位候選人名單，依姓名筆畫排序為沈孟儒、許育典、陳宗嶽、詹寶珠、蘇芳慶教授。經過10月4日、5日治校理念說明會，並於10月13日進行教師行使同意權投票，結果由沈孟儒、許育典、詹寶珠、蘇芳慶4位教授通過同意權門檻。

成大校長遴選委員會於今日召開第三次會議，一一聴取4位候選人簡報及面談，並於傍晚時投票決定新任校長，結果由沈孟儒教授當選。

成大說明，新任校長沈孟儒，1966年生，高雄醫學大學醫學系學士（1993年），牛津大學生理所博士（2002年），現為國立成功大學醫學院藥理學研究所特聘教授，國立成功大學醫學院附設醫院兼任主治醫師，臺灣醫學會國際事務委員會兼任委員（2020年1月至2022年12月），國家科學及技術委員會健康大數據永續平台計畫兼任召集人（2020年8月迄今），台灣醫院協會兼任常務理事（2020年9月至2023年9月），醫院醫療服務審查執行會南區分會兼任主任委員（2022年1月至2022年12月）。

其他行政經歷包括國立成功大學醫學院附設醫院院長（2019年8月至2022年7月），兼任國立成功大學醫學院附設醫院副院長（2016年8月至2019年7月），國立成功大學校務基金管理委員會兼任委員（2015年4月至2022年7月），科技部醫學生化及藥理醫學學門兼任召集人（2015年1月至2016年12月），國立成功大學藥理學科暨研究所兼任主任兼所長（2014年8月至2017年7月），國立成功大學醫學院研究分處兼任研究副院長（2013年8月至2019年7月）。

學術獎勵及榮譽事項包括台灣藥理學會李鎮源教授傑出研究獎（2011年）、財團法人雷射醫學文教基金會優秀論文獎（2013年）、科技部傑出研究獎（2013年）、中華民國醫師公會全國聯合會109年防疫特殊貢獻獎（2020年）、國立臺南第一高級中學傑出校友獎（2021年）、高雄醫學大學傑出校友獎（2021年）。

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