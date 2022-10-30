集結四縣市南方響起　藍營喊要翻轉、改變

▲國民黨今日集結南部四縣市候選人造勢。（圖／柯志恩競辦提供）
▲國民黨今日集結南部四縣市候選人造勢。（圖／柯志恩競辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-10-30 18:23:10

國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（30）日下午在大榮高中操場集結南部四縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣的國民黨候選人，舉辦南方響起誓師大會，國民黨黨主席朱立倫痛批，民進黨將南部當作他的天下，但是他們從中央到地方的執政有夠「軟」，這幾年來越做越爛，年輕人離開高雄，離開屏東、離開台南、嘉義，所以要從南部來改變、來翻轉。

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嘉義縣長候選人王育敏表示，民進黨在嘉義縣已經執政二十年，長期執政變成一黨專政、一黨專制，走路都橫著走，在那邊當土皇帝，這樣不是民主，所以政黨輪替是民主最重要的精神，面對南部民進黨長期執政，要政黨輪替，嘉義縣、台南、高雄、屏東都翻轉，今天南方響起，就是要氣勢做出來，把大家的力量結合起來，追求最後的勝利。

▲主辦單位表示，原本考量天氣因素以及場地大小，僅安排五千張椅子，沒想到民眾湧入過於熱情，因此緊急再調近兩千張椅子來到會場。（圖／柯志恩競辦提供）
▲主辦單位表示，原本考量天氣因素以及場地大小，僅安排五千張椅子，沒想到民眾湧入過於熱情，因此緊急再調近兩千張椅子來到會場。（圖／柯志恩競辦提供）
台南市長候選人謝龍介說，兩年多前補選，跟我們說他要兩年拚四年，結果一切都是空，王育敏剛剛說民進黨在嘉義邊執政二十年，台南市幾年？現在就是三十年頭一次輪替，他跟台南市民說「你給我四年，我讓你懷念四十年」，如果沒有政黨輪替，就沒辦法改變，裡面垃圾多少都不知道，這樣的政黨要再輪替。

屏東縣長候選人蘇清泉則表示，屏東會出頭天，票投蘇清泉，屏東賺大錢，高屏要連線，商機才能無限，屏東兩千七百七十六平方公里，比高雄還大，是新加坡的4.3倍，什麼都有，若他當選，什麼行業都可以來到屏東，公司要設籍在屏東縣，就有經費來做福利，屏東的福利絕對比照高雄市、台中市、新北市，高屏連線加上台南，是無限大的寬廣，所以請大家支持柯志恩、支持蘇清泉、支持謝龍介。

柯志恩則指出，民進黨總說南部爛絕對是國民黨的問題，但如今民進黨執政的時間比國民黨還要長，大家生活有過得更好嗎？人不見了，財團進來了，民進黨發大財，四十年前，她坐火車北漂，四十年後坐高鐵回到高雄，這四十年看盡了南北的差距，高雄之前是何等的榮耀，現在人口已經輸過台中，國民黨在南部太弱了，過去對高雄的關注真的有待加強，國民黨對南部的重視從他們開始，告訴大家，民進黨對民眾的綁架，到此為止。

▲柯志恩批，民進黨在南部執政的時間比國民黨還要長，大家生活有過得更好嗎？（圖／柯志恩競辦提供）
▲柯志恩批，民進黨在南部執政的時間比國民黨還要長，大家生活有過得更好嗎？（圖／柯志恩競辦提供）

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