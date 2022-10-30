集結四縣市南方響起　藍營喊要翻轉、改變

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台南市長候選人謝龍介說，兩年多前補選，跟我們說他要兩年拚四年，結果一切都是空，王育敏剛剛說民進黨在嘉義邊執政二十年，台南市幾年？現在就是三十年頭一次輪替，他跟台南市民說「你給我四年，我讓你懷念四十年」，如果沒有政黨輪替，就沒辦法改變，裡面垃圾多少都不知道，這樣的政黨要再輪替。
屏東縣長候選人蘇清泉則表示，屏東會出頭天，票投蘇清泉，屏東賺大錢，高屏要連線，商機才能無限，屏東兩千七百七十六平方公里，比高雄還大，是新加坡的4.3倍，什麼都有，若他當選，什麼行業都可以來到屏東，公司要設籍在屏東縣，就有經費來做福利，屏東的福利絕對比照高雄市、台中市、新北市，高屏連線加上台南，是無限大的寬廣，所以請大家支持柯志恩、支持蘇清泉、支持謝龍介。
柯志恩則指出，民進黨總說南部爛絕對是國民黨的問題，但如今民進黨執政的時間比國民黨還要長，大家生活有過得更好嗎？人不見了，財團進來了，民進黨發大財，四十年前，她坐火車北漂，四十年後坐高鐵回到高雄，這四十年看盡了南北的差距，高雄之前是何等的榮耀，現在人口已經輸過台中，國民黨在南部太弱了，過去對高雄的關注真的有待加強，國民黨對南部的重視從他們開始，告訴大家，民進黨對民眾的綁架，到此為止。