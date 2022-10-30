「平台、外送員與商家失衡」　陳時中拋健全外送制度

▲陳時中勞動政見拋出11項承諾，其中認為外送平台、外送員與商家的型態有點失衡，政府應居中協調，讓外送制度更健全。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.08）
▲陳時中勞動政見拋出11項承諾，其中認為外送平台、外送員與商家的型態有點失衡，政府應居中協調，讓外送制度更健全。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.08）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-30 18:30:30

民進黨台北市長候選人陳時中今（30）日出席「勞動政見發表會」，承諾包括深耕青年勞教、增加職場托育、增加勞動檢查、強化雇主勞教、強化權益基金、強化工會組織、市府勞權提升、外送平台計價改善、友善高齡就業、協助青年就業、提升職災勞工就業及生活支持等共11項承諾，其中認為外送平台、外送員與商家的型態有點失衡，政府應該居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中今日特別出席「台北市長候選人勞動政見發表會」，首先針對深耕青年勞教。陳時中認為，目前在勞權教育做得不夠深刻，因此有些雇主在對待勞工的態度上，有些處理不是很洽當。因此主張，在青年就業、或雇主開業之前，都需要先進行4小時的勞權教育，讓大家對於勞權有所瞭解，才能將勞資雙方爭議減到最低，更能避免未來的勞資糾紛。

第二增加職場托育。陳時中表示，在職場中，若沒有良好的托育，工作時會不安心、職業也可能無法久任。因此提出三大方向，第一要在職場建立更有彈性的臨時托育；第二提供生產後坐月子3萬6的補助；第三推動公私協力在校安親、增加相關托育名額，未來要盤點場地，媒合職場周圍相關的非營利或公共化托育、幼教場所，以及增加2歲專班，目標是4年內建置100班。

第三要增加勞動檢查。勞動檢查分為兩個方向，第一是當有人來檢舉時，要提供當事人充分資訊，讓他知道要準備什麼，若遇到處理時程有所延宕，也要充分告知當事人，讓他瞭解處理過程遇到的困難。政府也要把相關資訊、資料保存完整，在最後調查完畢，若認為當事人權益有所損失，就需要讓他損失的權益回復。

另一方向為是市府本身要做的勞檢，要讓勞檢更精確化，首先要做資料蒐集與精密分析，要做智慧型的勞檢，不要流於形式。另也要參考公衛意見、非政府組織、非營利組織三方的意見，共同擬定在勞檢時的策略方向與對象，不要流於形式，也不要過於嚴苛，讓大家浪費時間做文書工作，無法真正對勞權有所幫助。因此主張，每次在勞檢的時候，都要有專家陪同，才能夠看清事實的真相。

第四強化雇主勞教。要求新設公司於商業登記後，除發給「雇主手冊」之外，也必須由雇主或人資主管，接受4小時勞動教育。

第五強化權益基金。陳時中提到，權益基金補助範圍，現在只針對不當解雇、職業災害、重大勞資爭議案件、與關廠歇業這些項目做相關補助，未來希望擴大範圍，對勞動權益予以保障。雖然擴大範圍在條例上一時無法馬上修改，因此會先以增列「其他」項目來作為擴大使用範圍的方向，交由審議委員會來審議。

第六強化工會組織。陳時中表示，鼓勵企業成立工會是中央政府的既定方向，現在台北也有做了很多協助，但未來若他入主市府，會更加強這方面。現在的獎助與獎勵經費只有勞動部，未來市府也會協助，讓企業主更願意成立工會，希望透過這樣的方式，讓工會、企業主、政府成為一個善的循環，大家充分合作，把勞權兼顧好。

第七市府勞權提升。陳時中提到，這是一個相當困難的問題，因為每個工會的訴求都不太一樣，但要讓每個勞工在台北住得起、薪資水平提升，這是一致的方向，未來也會朝這個方向來努力。另也會就技工或相關工友的俸點來做調整與檢討。

第八外送平台計價改善。陳時中表示，外送平台在疫情期間對社會幫助很大，但現在發覺外送平台、外送員與商家的型態有點失衡，抽成高，最後價格又是轉嫁到消費者身上，對於消費者的保護、個別外送員及商家都不公平。政府應該出來居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。

第九友善高齡就業。對於退休後有意願工作的民眾，媒合適合、友善的就業環境。第十協助青年就業。針對20歲到29歲尋找工作的青年，提供3個月1280的交通費補助，減輕求職者的交通負擔。

第十一提升職災勞工就業與生活支持。對於職災勞工，要給予其再發生職災之後更好的照顧，而這些需要仰賴職業災害勞工個案管理員，因此未來要提升個案管理員的人數與薪水、服務品質，幫助勞工在發生職災的時候，能夠得到最好的保障。


童振源發文力挺陳時中　「讓台北在全球發光發亮」

蔣萬安缺席同志遊行　陳時中：價值是不會經常變的

梨泰院借鏡大巨蛋黃珊珊轟魚目混珠　陳時中：沒有同理心

梨泰院意外釀嚴重傷亡　陳時中表達哀悼慰問

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀