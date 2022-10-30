「平台、外送員與商家失衡」　陳時中拋健全外送制度

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第二增加職場托育。陳時中表示，在職場中，若沒有良好的托育，工作時會不安心、職業也可能無法久任。因此提出三大方向，第一要在職場建立更有彈性的臨時托育；第二提供生產後坐月子3萬6的補助；第三推動公私協力在校安親、增加相關托育名額，未來要盤點場地，媒合職場周圍相關的非營利或公共化托育、幼教場所，以及增加2歲專班，目標是4年內建置100班。
第三要增加勞動檢查。勞動檢查分為兩個方向，第一是當有人來檢舉時，要提供當事人充分資訊，讓他知道要準備什麼，若遇到處理時程有所延宕，也要充分告知當事人，讓他瞭解處理過程遇到的困難。政府也要把相關資訊、資料保存完整，在最後調查完畢，若認為當事人權益有所損失，就需要讓他損失的權益回復。
另一方向為是市府本身要做的勞檢，要讓勞檢更精確化，首先要做資料蒐集與精密分析，要做智慧型的勞檢，不要流於形式。另也要參考公衛意見、非政府組織、非營利組織三方的意見，共同擬定在勞檢時的策略方向與對象，不要流於形式，也不要過於嚴苛，讓大家浪費時間做文書工作，無法真正對勞權有所幫助。因此主張，每次在勞檢的時候，都要有專家陪同，才能夠看清事實的真相。
第四強化雇主勞教。要求新設公司於商業登記後，除發給「雇主手冊」之外，也必須由雇主或人資主管，接受4小時勞動教育。
第五強化權益基金。陳時中提到，權益基金補助範圍，現在只針對不當解雇、職業災害、重大勞資爭議案件、與關廠歇業這些項目做相關補助，未來希望擴大範圍，對勞動權益予以保障。雖然擴大範圍在條例上一時無法馬上修改，因此會先以增列「其他」項目來作為擴大使用範圍的方向，交由審議委員會來審議。
第六強化工會組織。陳時中表示，鼓勵企業成立工會是中央政府的既定方向，現在台北也有做了很多協助，但未來若他入主市府，會更加強這方面。現在的獎助與獎勵經費只有勞動部，未來市府也會協助，讓企業主更願意成立工會，希望透過這樣的方式，讓工會、企業主、政府成為一個善的循環，大家充分合作，把勞權兼顧好。
第七市府勞權提升。陳時中提到，這是一個相當困難的問題，因為每個工會的訴求都不太一樣，但要讓每個勞工在台北住得起、薪資水平提升，這是一致的方向，未來也會朝這個方向來努力。另也會就技工或相關工友的俸點來做調整與檢討。
第八外送平台計價改善。陳時中表示，外送平台在疫情期間對社會幫助很大，但現在發覺外送平台、外送員與商家的型態有點失衡，抽成高，最後價格又是轉嫁到消費者身上，對於消費者的保護、個別外送員及商家都不公平。政府應該出來居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。
第九友善高齡就業。對於退休後有意願工作的民眾，媒合適合、友善的就業環境。第十協助青年就業。針對20歲到29歲尋找工作的青年，提供3個月1280的交通費補助，減輕求職者的交通負擔。
第十一提升職災勞工就業與生活支持。對於職災勞工，要給予其再發生職災之後更好的照顧，而這些需要仰賴職業災害勞工個案管理員，因此未來要提升個案管理員的人數與薪水、服務品質，幫助勞工在發生職災的時候，能夠得到最好的保障。