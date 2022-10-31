6大最雷旅伴你中幾項？遲到大王只排第3 冠軍讓人想回家
出國在外，好的旅伴可能帶你上天堂，反之跟神級豬隊友出門恐怕會招來一肚子火！《Social Lab社群實驗室》調查近3個月「TOP6最雷旅伴行為」網路聲量，第一名不意外就是大票網友最感冒「瘋狂抱怨」，好事也念、壞事也念，根本完全打壞出去玩的興致。其次還有「不參與行程規劃」、「拖時間大王」分居第二、三位。快來看看有沒有你有沒有以下列出的小毛病，可別默默地惹到同行好朋友囉！
根據《Social Lab社群實驗室》調查，最雷旅伴行為第一名就是「瘋狂抱怨」！共有9911則網友熱議，「對方愛抱怨到不行，什麼都要嫌，興致全無」、「每天都要聽一堆抱怨說『以後再也不來這地方』，真的很想說『抱歉，這地方也沒有要妳來的意思』」。《NOWnews今日新聞》實際訪問前年和男友去北海道自助行的民眾張小姐，她完全認同愛抱怨的旅伴絕對是最雷的！「整趟行程一直抱怨，想停下逛街就加快腳步走掉，有這種旅伴，真的很向原地掉頭回台灣！」她如今想起來還是氣到不行，
排名第二位的「不參與行程規劃」也是許多民眾的雷點，「最怕遇到不參與行程規劃，旅途中又一直不受控想亂改行程的」、「出發前不出聲就算了，到當地連找路都不幫忙」，直呼躺平族只會坐享其成真的很可怕！排名第三的「拖時間大王」也很惹人嫌，「遇過那種賴床到超過退房時間，還在給我慢慢來」、「整群人在等她化妝好，化好之後還要等她整理行李箱，行程整個大拖延」，沒有時間觀念的人真的很令人頭痛。
其餘三名與金錢觀息息相關，像是第四名「斤斤計較」，有網友抱怨同行旅伴連車資也可以凹半天，真令人火大；第五名「錢帶不夠到處借」，表示出國就是要準備足夠的錢，到了當地才跟朋友伸手借，因此踩到不少民眾的雷點；最後則是「丟三落四」，比如快到機場才想起來護照沒帶、退房了才想起東西落在房間等等，讓人不禁抓狂直呼：「帶了小孩出門嗎？！」