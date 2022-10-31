BABY SHARK現蹤華山！沒有18歲也能開趴 6大亮點搶先看
BABY SHARK doo doo doo…超洗腦旋律，連周董、Black Pink等世界級大咖巨星都會哼的《鯊魚寶寶》強勢抵台了！今年年底鯊魚寶寶與碰碰狐等超級巨星將再華山1914文創園區和全台灣小朋友們面對面，主打「不用滿18，也能來SHARK趴！」燈光音樂一下，展場秒變派對現場，小朋友們還可以跟鯊魚寶寶們一起面對面在海底世界唱歌、跳舞、狂歡。12/31至4/5整整4個月的展期，11/1至11/30開賣預售票，早鳥購票還有限時優惠280元（現場全票350元），各位BABY SHARK大小粉絲千萬別錯過！
年底登場的BABY SHARK放電趴將會帶著各位小朋友直擊鯊魚寶寶深海中的家，在五彩繽紛的燈光加持下，《BABY SHARK》瞬間變成派對電音舞曲，和現場粉絲們熱舞狂嗨。不僅如此，小粉絲們還能在珊瑚礁裡和碰碰狐玩捉迷藏，跟著鯊魚寶寶在繽紛的深海中探險，展場內還有巨大的鯊魚爸爸溜滑梯和多種海洋生物等你來認識，讓小朋友們打造自己的海底世界；展場還有史上最豐富多樣的鯊魚寶寶周邊商品，只有限定現場才買得到的限量周邊絕對要帶回家！
BABY SHARK放電趴搶先曝光6大亮點：
亮點1 碰碰狐和鯊魚寶寶見面會
碰碰狐和鯊魚寶寶走出螢幕，近距離帶著小朋友們唱唱跳跳，面對面狂歡。
亮點2 和鯊魚寶寶賽車放電
小朋友們可以騎上鯊魚寶寶造型滑步車，通過層層關卡，在海底世界盡情探險！
亮點3 派對就是要拍照打卡！
在9大展區，即將遇見多種不同造型的大型碰碰狐和鯊魚家族，快來一起拍出最可愛、最ㄎㄧㄤ的派對合照吧。
亮點4 首次引進跳跳鯊魚
台灣首度引進鯊魚家族造型跳跳馬，讓小朋友們在派對裡能隨著節奏自由自在跳躍，隨心所欲放電。
亮點5 巨型鯊魚爸爸溜滑梯
開心的鯊魚爸爸和大家一起狂歡！爬上他3公尺高的背鰭，一路滑到嗨，好玩又刺激。
亮點6 海底捉迷藏
和鯊魚寶寶及碰碰狐在 絢爛的珊瑚礁裡四處穿梭，鑽進鑽出，開心地玩捉迷藏。
早鳥限時優惠價單人 280 元，即將於11/1至11/30開賣，準備好手刀購票，一家大小來海底盡情狂歡放電！民眾可上BABY SHARK放電趴活動專頁掌握第一手資訊。