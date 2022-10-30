6縣市豪雨夜襲！共伴效應雨彈炸到週二 1圖秒懂1週天氣
奈格颱風雖然不會直接影響台灣，連海上警報也不會發布，但對台灣影響卻一點也沒有減少！受到奈格颱風外圍環流加上東北季風增強，兩者交互作用產生的「共伴效應」已經為北台灣帶來劇烈降雨，從昨（29）日凌晨到今（30）日晚間10時為止，宜蘭南澳鄉西德山累積雨量高達874.5毫米，宜蘭大同鄉清水也有752毫米，且強降雨還在持續中。中央氣象局持續針對北部及東半部等6縣市發布豪雨特報，今晚至明（31）日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率，新北市山區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請民眾務必注意坍方、落石及溪水暴漲。
氣象局指出，奈格颱風進入南海之後，強度有機會稍微轉強，今起至週二（11/1）會稍微往北移動，週三（11/2）起逐漸轉向西往海南島一帶前進。雖然颱風本身不會直接影響台灣，但受到颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應影響，明後兩天（10/31~11/1）北部及東半部地區仍有大雨或豪雨，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭有豪雨或豪雨等級以上的強降雨，「由於連日降雨，山區務必要慎防坍方、落石及土石流，前往山區也請要留意路況安全。」
氣象局表示，週三（11/2）起奈格颱風逐漸遠離，共伴效應稍微減弱，但仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島仍有短暫陣雨，並且可能有局部大雨發生機率，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。預期這波東北季風週四（11/3）起稍微減弱，各地雨勢才有望稍微趨緩，但迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴。
不過這一週好天氣的空檔只有週四，週五（11/4）起東北季風再增強，北部及東半部地區仍有局部短暫雨。氣象局提醒，未來一週北台灣大多都是濕涼的天氣型態，預估低溫僅攝氏19到21度，高溫約攝氏22到27，中南部地區低溫約攝氏20到22度，高溫約攝氏25到30度，早晚稍微偏涼。
此外，週二之前由於東北風強勁，沿海空曠地區及各離島可能有9到11級強陣風，海面風浪大且有長浪，提醒民眾不要前往海邊活動。